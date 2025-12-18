Tudi ko izgubijo, jih občinstvo nagradi z aplavzom

Pred Cedevito Olimpijo niz štirih zaporednih gostovanj, med njimi tudi ljubljanski dvoboj v Tivoliju z Ilirijo Odlična forma Alekseja Nikolića.

Tivoli in Stožice. To sta dve osrednji pokriti areni ljubljanskih športnih klubov ter zdaj spet navdušenih privržencev. V prvi obiskovalci hokejskih tekem ne skrivajo veselja ob odličnih Olimpijinih predstavah v razširjeni avstrijski ligi (po sredini zmagi pri vodilnem moštvu iz Gradca bodo zmaji igrali drevi ob 19.15 doma s Pustertalom), stožiška dvorana pa ponuja lepe košarkarske večere. In ti dejansko privabljajo pozornost zahtevnega ljubljanskega občinstva, ki je nazadnje navzlic porazu s Hapoelom zaploskalo svojim zmajem. Tekma med domačo Cedevito Olimpijo in izraelskim tekmecem (81:84; Nikolić 27, Gibson 18, Blažič 11, Girard 8, Kennedy 6; Harper 21) bo ostala v spominu štiritisočglave množice kot ena tistih, na kateri bi bilo iz domačega zornega kota mogoče opraviti več. Potek ...