Tudi koprski »ostanki« premočni za Olimpijo

Marko Simonović je bil nerešljiva uganka za košarkarje Krke. FOTO: ABA

Polom Novomeščanov

Cedevita Olimpija : Koper Primorska 69:72 (58:55, 36:37, 19:23) Dvorana Stožice, gledalcev 1000, sodniki Boltauzer, Petek (oba Slo) in Arsenijević (Srb).

Cedevita Olimpija: Krušlin 7 (1:19, Hopkins 2, Murić 8, Mulalić 3, Miller-McIntyre 11 (4:4), Blažič 14 (4:5), Stipanović 4 (2:4), Simonović 12 (6:6), Zirbes 8 (2:3).

Koper Primorska: Gibbs 8 (3:4), Barič 7 (2:2), Kosi 1 (1:2), Lazić 9, Marinković 10, Hodžić 16, Dimec 6, M. Luković 15 (0:1).

Mega Bemax : Krka 88:61 (70:52, 47:36, 23:19) Dvorana Ranka Žeravice, gledalcev 1000, sodniki Pukl (Slo), Hordov in Hadžić (oba Hrv).

Mega Bemax: Mišković 6 (2:2), Perry 6 (1:2), Atić 7 (1:2), Ašćerić 9, Simonović 23 (5:5), Nenadić 20 (1:1), Cerovina 11, Macura 0, Mesiček 6 (4:4).

Krka: Jones 5 (1:2), Jančar Jarc 2 (2:2), Škedelj 1 (1:2), Pašalić 6, Đapa 13, Balažič 10 (0:2), Jošilo 11, Lapornik 11 (6:8), I. Ramljak 2.



Vrstni red: Partizan 14:3, Budućnost 13:4,Crvena zvezda 10:6, Cedevita Olimpija, Mornar in Koper Primorska po 10:7, FMP 9:8, Igokea 6:10, Krka 6:11, Cibona 5:12, Zadar in Mega Bemax po 4:13.

Ljubljana – Katera kriza je hujša: finančna stiska Kopra Primorske, ki je odgnala njene najbolje može, ali popolno pomanjkanje identitete in moštvenega duha v vrstah Cedevite Olimpije. Odgovor so ljubitelji košarke dobili v slovenskem derbiju 17. kola lige ABA. Koprčani so tudi s prepolovljeno zasedbo osvojili Stožice, njihov krilni centerje s trojko 1,1 sekunde pred koncem tekme obsodil Ljubljančane na četrti zaporedni poraz.Spomnimo se, Cedevita Olimpija je pred poltretjim mesecem ugnala Koper Primorsko v gosteh kar z 90:67. Takrat je izgledala kot moštvo, ki ve, kaj hoče, ter potrebuje zgolj čas za uigravanje in uresničitev načrtov. Kako ga je izkoristila, vidimo v zadnjih tednih, če ne bi imela kančka sreče v dvobojih z Mego Bemaxom in Cibono, bi bil lahko njen niz tudi 0:6.Da se očitki o nesebični igri ne primejo nikogar, je bilo jasno tudi v revanši z državnimi prvaki, ki so tudi z ostanki šampionske zasedbe brez težav ohranjali stik z gostitelji. V napadu je bil najnevarnejši njihov kapetan(za tri 4:5), vendar so tudi drugi prispevali deleže po najboljših močeh in vodili lep del dvoboja. Z delnim rezultatom 12:1 so nadomestili tudi Olimpijino prednost 62:55, slednjič pa so pri 69:69 izkoristili zadnji napad. Luković je iz težkega položaja zadel obsvojo edino trojko – v sedmem poskusu.»Med posvetom smo se dogovorili za drugačno akcijo, vendar ni uspela. A tudi tako smo zadovoljni. Danes je bil naš glavni cilj, da bi začeli v konkurenčnem slogu, fantje pa so pokazali veliko srce tudi takrat, ko se je Olimpija vrnila med žive. Pogumne spremlja sreča, do današnje zmage pa nas je pripeljalo zaupanje košarkarjev v naše delo. Kar se je zgodilo, je preteklost,« je po drugi zaporedni zmagi Koprčanov nad slovenskimi tekmeci (pred tednom dni so ugnali Krko) poudaril njihov trenerNjegov ljubljanski kolegabo težko upravičil nov neuspeh pri klubskih šefih, po porazu pa se ni prepustil malodušju: »V zadnji četrtini smo dosegli 11 točk, kar je premalo. Želel sem, da bi zmagali s košarkarji, za katere sem verjel, da so razpoloženi, toda Koprčani so bili bolj čvrsti. Zašli smo zelo neprijeten položaj, saj je neverjetno, da je individualni nagon toliko močnejši od naših fantov, Najtežje je priznati, da nismo dobra celota. V prihodnjih dneh pričakujemo prihod dodatnega organizatorja igre, upajmo že do naslednjega kola.«Nepričakovano, vendar povsem zasluženo, so košarkarji Krke doživeli najvišji poraz v regionalni sezoni (v DP so izgubili s 27 točkami na Polzeli), saj je bil njihov tekmec zadnji na lestvici. Toda Mega Bemax je na krilih neustavljivega centra(met za dve točki 9:14, prosti meti 5:5 in 11 skokov), ki ga je Cedevita Olimpija za dve leti posodila Beograjčanom, po zaostanku z 8:10 brez težav zavladala na parketu.Novomeščani so sicer vnovič pogrešali poškodovanega, prvi organizator igre in strelec moštvapa je tekmo spremljal s klopi zaradi vnetega živca v rami, toda njihova predstava je močno razočarala. Izkoristili so le 37 odstotka metov iz igre (gostitelji 52 %), izgubili skok z 22:37 in zbrali 11 asistenca manj kot tekmeci (14:25). Po znižanju zaostanka na 46:55 je njihova igra razpadla po dolgem in počez.