Tudi legenda lahko dobi nogo, Harden in Kawhi Leonard v šoku

Na dvorišču Luke Dončića je vse prej kot mirno, sosedje Los Angeles Clippers so v veliki krizi. Novo nesrečno poglavje je moštvo spisalo v zadnjih 48 urah, ko so se kar prek sporočila in brez vednosti soigralcev odrekli Chrisu Paulu, eni legend moštva, ki je že pred časom napovedal, da po sezoni zaključuje kariero.

»Izgleda odhajam domov,« je na Instagramu novico pospremil Paul. V slačilnici naj bi večkrat kritiziral delo trenerja Tyronna Lueja, že nekaj tednov naj z njim sploh ne bi govoril, zato je pristal povsem na stranskem tiru. Kljub vsemu je novica, da so se Paulu v LA-ju odrekli in da si lahko poišče novega delodajalca, presenetila tudi njegove soigralce, v prvi vrsti zvezdnika Jamesa Hardna in Kawhija Leonarda.

Trener Tyronne Lue ni bil zadovoljen z njegovimi kritikami. FOTO: Kiyoshi Mio/Reuters

»Ne sprašujte mene, tako presenečen in šokiran sem kot vi. Zjutraj sem se zbudil in videl na družbenih omrežjih, kaj se je zgodilo,« je komentiral Harden, pritrdil mu je tudi Leonard. Clippers so zabredil v velike težave, so pri le šestih zmagah ob 16 porazih, v veteranskem moštvu je veliko nejevolje, sezona pa bolj kot ne že zavožena.

Kje bo 40-letni Paul končal kariero, zaenkrat ostaja neznanka, omenja se vrnitev k Houston Rockets, kjer je bil pred slabim desetletjem najbližje osvojitvi šampionskega prstana, a so ga (in Hardna) ustavili izjemni Golden State Warriors.