Tudi Luko Dončića prevzela čustva

Ljubljana

Dončić potegnil voz ob koncu druge četrtine

Goran Dragić se je s posvetilom na supergah poslovil od Kobeja Bryanta. FOTO: USA TODAY Sports

Dragićeve štiri trojke, Gordonovih 50 točk

- Kolesje v NBA se je dan po smrtiskoraj že zavrtelo v najvišjih obratih. Moštvi slovenskih zvezdnikovin, Dallas in Miami, sta s polnim izkupičkom izpeljali svoji tekmi. A brez posledic tragedije v okoliških hribih Los Angelesa ni šlo: Dallasovo pot do zmage je olajšala odločitev prvega zvezdnika Oklahome, da izpusti dvoboj.Teksašani so v primerjavi z zadnjo tekmo na gostovanju v Salt Lake Cityju naravnali roke. Z rafalom devetnajstih trojk in 37,3 odsotno natančnostjo meta izza črte so prišli do pomembne zmage. Kdo drug kot Dončić je bil na čelu konjenice iz Teksasa; sicer se je zadovoljil le z dvojnim dvojčkom, a še vedno s sijajnim dosežkom 29 točk, 11 skokov in 5 podaj.Paul je prvič v sezoni izpustil tekmo. S Kobejem sta bila prijatelja, njegova smrt ga je pretresla in ga je doletela ob obisku hčere prav v Los Angelesu, kjer je njegov dom. Kar na dveh olimpijadah v Pekingu leta 2008 in Londonu '12 sta blestela in ZDA zanesljivo popeljala do zlatih kolajn. Paul je bil tudi med Kobejevimi povabljenci na večerjo po zadnji tekmi kariere, na kateri sta bila tudiinNa zadnjega leta dan je Oklahoma s Paulom v glavni vlogi, ko je dosegel 13 točk v zadnjih petih minutah, premagala Dallas s 106:101.Dončić se je razigral v zadnjih minutah druge četrtine, ki jo je zaokrožil z metom za tri točke z devetih metrov. V prvem polčasu je dosegel 15 točk, šest skokov in tri podaje, Dallas pa si je priigral 12 točk naskoka (59:47).Gostitelji so v tretji četrtini znižali zaostanek na pet točk (65:70), toda gostje so si pravočasno zagotovili varno razliko za zaključek tekme.»Kobe in LeBron sta bila moja vzornika. Pogovor s Kobejem konec decembra v Staples Centru mi bo za vedno ostal v spominu. Težko je bilo igrati po koncu prve četrtine so me prevzela čustva,« je povedal Dončić.Dallas ima pred seboj naporen ritem. V noči na sredo bo gostil Phoenix, v petek bo gostoval v Houstonu, v soboto pa se bo pomeril še z Atalanto.Miami je v domači dvorani dosegel že 21. zmago. Orlando ni imel možnosti v derbiju Floride, tudi zaradi zanesljive Dragićeve igre. Ljubljančan je dosegel 14 točk, od tega 12 izza črte za tri točke. Miami je v tej sezoni v American Airlines Areni izgubil dve tekmi in obe proti moštvoma iz Los Angelesa.Houston je v Salt Lake Cityju igral brez treh glavnih zvezdnikov.je dvoboj izpustil zaradi poškodbe leve stegenske mišice,insta počivala po naporni nedeljski tekmi v Denverju.Trojico zvezdnikov je z izjemno predstavo nadomestil. Utahu je nasul kar 50 točk, zadel je šest trojk in izboljšal svoj rekord 41 točk iz leta 2009.(36 točk) in(30) sta bila premalo za gostitelje, so izgubili prvič po 9. decembru in tretjič na zadnjih 22 tekmah.– Miami : Orlando 113:92 (14 – met iz igre 9:5, trojke 6:4, 5 podaj v 26 minutah), Oklahoma : Dallas 97:107 (29 – met iz igre 24:10, za tri 5:12, 11 skokov in 5 podaj v 33 minutah, Hardaway 15, Porzingis 14 točk in 10 skokov, Detroit : Cleveland 100:115, Chicago : San Antonio 110:109, Minnesota : Sacramento 129:133 po podaljšku, Utah : Houston 117:126).