Tudi proti Črni gori še brez Mika Tobeyja

Po zmagi nad Kitajsko in dveh porazih z Grčijo je pred slovenskimi košarkarji še 18 dni do začetka svetovnega prvenstva. V četrtem pripravljalnem nastopu bodo jutri ob 18. uri v Stožicah gostili Črno goro, ki se je doslej pomerila le s Francijo v Montpellierju in izgubila z 69:80 ob 12 točkah organizatorja igre Nikole Ivanovića, 11 točkah in 11 skokih Chicagovega centra Nikole Vučevića ter 10 točkah branilca Petra Popovića. Po tekmi se jim je pridružil naturalizirani dirigent Kendrick Perry, nekdanji adut Cedevite Olimpije.

»Po skoraj identičnih poškodbah Vlatka Čančarja in Eda Murića bomo vrzel na položaju krilnega centra zapolnili z obstoječimi košarkarji, čeprav smo razmišljali, da bi vpoklicali koga, ki smo se mu že zahvalili. Vsi morajo še bolj stopiti skupaj. Poleg tega ima nekaj fantov težave zaradi poplav, na katere bodo mogoče lažje pozabili z vadbo in igranjem,« napoveduje selektor Aleksander Sekulić.

Novi kapetan slovenske reprezentance Luka Dončić je pred polčasom petkove tekme z Grčijo dobil udarec v koleno in v drugem delu ni vstopil v igro. »Luka je dobro. Grčija je bila test, kako igrati proti agresivni reprezentanci, ki je izkušena in ima zelo dobro ekipo. Luke ne bo nihče varčeval, vsi se bodo osredotočili nanj in naloga drugih igralcev je, da ga zaščitijo. Luka lahko pokrije štiri položaje, mogoče bomo tudi tu iskali rešitve. Poleg tega bodo več priložnosti dobili mladi,« je pojasnil Sekulić.

Aleksander Sekulić išče nadomestne rešitve za vrzel na položaju krilnega centra. FOTO: Leon Vidic/Delo

Reprezentanci se bo danes pridružil center Mike Tobey, Sekulić bo moral za SP izbirati med njim in Jordanom Morganom, ki je z ekipo od začetka priprav. »Tobey ne bo nastopil proti Črni gori, bo pa izziv igrati proti ekipi z dominantnimi centri, saj smo ostali brez dveh visokih košarkarjev. Mike je zagotovil, da je treniral, zato upam, da je prišel v dobri formi. Obstaja tudi možnost, da bomo odšli na Japonsko z obema Američanoma in izbrali enega tik pred SP. Zdrava konkurenca je vedno dobra,« je pred dilemo selektor.

Jutri žrebanje skupin kvalifikacij za eurobasket 2025

Slovenski košarkarji bodo jutri dobili tudi tekmece v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2025. Žreb pričakujejo v prvem bobnu, v katerem bodo še izbrane vrste Španije, Francije in Srbije. Dvaintrideset reprezentanc bo razdeljenih v osem skupin s po štirimi ekipami. Možni tekmeci najvišje postavljenih moštev prihajajo iz četrtega, petega in osmega bobna.

1. boben: Španija, Francija, Srbija, Slovenija

2. boben: Litva, Grčija, Italija, Nemčija

3. boben: Češka, Poljska, Turčija, Črna gora

4. boben: Finska, Hrvaška, Ukrajina, Latvija

5. boben: Belgija, Gruzija, Izrael, Bosna in Hercegovina

6. boben: Madžarska, Estonija, Nizozemska, Bolgarija

7. boben: Velika Britanija, Islandija, Švedska, Severna Makedonija

8. boben: Portugalska, Danska, Slovaška, Ciper