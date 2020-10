Tudi Šaunas Jasikevičius pozitiven na koronavirus

Barcelona – Nekdanji odlični litovski košarkar Šarunas Jasikevičius, v sezoni 1999/2000 član ljubljanske Olimpije in od letos trener Barcelone, se je tako kot njegov pomočnik Darius Maskoliunas okužil z novim koronavirusom.



Novico so potrdili v katalonskem klubu in na svoji spletni strani zapisali, da se oba počutita dobro, seveda pa sta oba doma v samoizolaciji. Okužba je za 44-letnega Jasikevičiusa, ki je bil v minulih štirih letih glavni trener Žalgirisa iz Kaunasa, prišla v nepravem času, saj je košarska sezona po dolgem čakanju zaradi pandemije že v polnem teku. Začelo se je tudi tekmovanje v evroligi, v kateri je Barcelona uvodoma premagala CSKA s 76:66.