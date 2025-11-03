  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Košarka

    Tudi takrat, ko je zanič, je Dončić najboljši na igrišču

    Los Angeles Lakers blestijo na uvodu v novo sezono. Austin Reaves postaja pravi partner in dolgoročna rešitev za naslednje desetletje v Kaliforniji.
    Ko manjka LeBron, roko Dončiću ponudi Bronny James. Foto Jonathan Hui/Reuters
    Galerija
    Ko manjka LeBron, roko Dončiću ponudi Bronny James. Foto Jonathan Hui/Reuters
    Nejc Grilc
    3. 11. 2025 | 11:15
    4:41
    A+A-

    V nadaljevanju:

    Maratonski redni del sezone v ligi NBA ponuja dovolj priložnosti, da moštvo preuči interni potencial in zgradi avtomatizme v igri, preden se spomladi s končnico sezona začne zares. Los Angeles Lakers so še v fazi spoznavanja, ki do vrnitve LeBrona Jamesa na parket ne bo končana, prve povratne informacije pa so spodbudne. Luka Dončić in Austin Reaves postajata prijatelja na parketu in ob njem, poletne okrepitve so doslej vsaj izpolnile pričakovanja, v primeru nepričakovanega junaka zadnjega tedna Jaka LaRavie tudi presegla. Zmaga nad Miamijem je pokazala, da tudi pomanjkanje hitrosti in telesne moči ni tako pogubno, kot bi si kritiki želeli.

    Ko je Miami za nekaj trenutkov spravil Los Angeles v težave, je J. J. Redick na igrišče poslal Bronnyja Jamesa. Sin LeBrona v slačilnici ni nepriljubljen zaradi »nepotizma«, nasprotno, zaradi skromnosti in delovnega značaja ter borbenosti na parketu ga soigralci obožujejo. Ko je poletel visoko pod strop in zabil za prvi točki sezone, je dvorana eksplodirala, z gledalci so novo energijo začutili tudi igralci in tehtnica se je prevesila na stran domačih.

    Več iz teme

    Luka DončićNBALiga NBAkošarkaLos Angeles LakersLeBron JamesLA Lakers

