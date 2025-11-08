Trenerja skrbi nova realnost, Dončić pa uživa

Košarkarji Los Angeles Lakers so se z zmago nad San Antoniom poslovili od Kalifornije in odšli na desetdnevno turnejo petih gostovanj, začeli jo bodo v noči na nedeljo (2.00) v Atlanti. Luka Dončić in soigralci so se na pot odpravili že včeraj dopoldne in bodo zaključne treninge opravili v mestu z najbolj prometnim letališčem v ZDA, moštvu naj bi se za tekmo pridružil tudi Austin Reaves.

»Poškodbe mehkega tkiva so nova realnost, ob tako intenzivni igri se jim preprosto ne moremo izogniti. Ničesar ne bomo tvegali, videli bomo, kako se bo Austin počutil. O začetni peterki nima smisla govoriti, kdor bo nared, bo igral,« trener J.J. Redick opozarja, da se zdravstveno stanje v moštvu vsak dan spreminja.

»Uživam, ko igram s prav vsakim od teh fantov. Žal mi je, ko manjkata LeBron in Austin, a vsak, ki pride na parket, res da vse od sebe in igra odlično. Čisto vsi, in takšna košarka je res užitek,« dobre volje ostaja Dončić.

Tudi pri Atlanti ni rožnato, manjka prvi zvezdnik Trae Young, brez njega pa vsaj v obrambi moštvo deluje še bolje. Medtem pa se v ligi NBA že začenja vrteti tudi prestopni vrtiljak, kot zadnji zvezdnik je naj stopil Ja Morant, ki v Memphisu ne skriva nejevolje, čeprav ni prav natančno jasno, kaj ga sploh moti.

Olje na ogenj je prilil Kevin Durant, ki je med tekmo Memphisa in Houstona izmenjal nekaj zbadljivih besed z Morantovim očetom in mu dejal: »Tvoj sin ne želi biti tukaj, vsi vemo, da je to tvoj zadnji vikend. Uživaj, dokler traja.« Med navijači eden najbolj priljubljenih košarkarjev je imel v zadnjih sezonah kopico težav s škandali in poškodbami, tudi njegova igra pa ni več tako dobra kot pred tremi ali štirimi sezonami, ko je sodil med najboljše košarkarje sveta.