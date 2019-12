Tudi tretji derbi sezone Kopru Primorski

Novo mesto – Tudi po uvodni tekmi 11. kola slovenske košarkarske lige ostaja Koper Primorska neporažena. Branilci državnega naslova so še tretjič v tej sezoni prekosili Krko (dvakrat v DP in enkrat v ligi ABA), tokrat na gostovanju v dvorani Leona Štuklja z 81:80 (60:62, 40:46, 25:25) po odločilni trojki branilca Stephena Holta le 1,3 sekunde pred iztekom igralnega časa.



Koprčani so po ponedeljkovi zmagi nad Zadrom namenili svojim nosilcem igre nekoliko več počitka kot običajno, zato so po vodstvu z 41:40 popustili in omogočili Novomeščanom, da so jih dohiteli in prišli do prednosti 67:64 v 32. minuti. V finišu se je vendarle zmaga najprej nasmihala gostom, saj so pol minute pred koncem vodili z 78:74, toda po nešportni osebni napaki Alena Hodžića je Krka poskrbela za zasuk – 80:78. Na semaforju je ostalo le 6,9 sekunde, kar je bilo za Holta povsem dovolj, da je odločil zmagovalca derbija, v katerem so Dolenjci doživeli že četrti poraz v domači ligi.



Strelci za Krko: Cosey 15 (2:2), Marinelli 9 (2:4), Škedelj 2, Đapa 5 (2:2), Fifolt 8 (4:4), Balažič 9 (2:2), Jošilo 19 (6:8), Lapornik 10 (2:2), Ramljak 3 (1:2); Koper Primorska: Holt 13 (5:5), Harris 8, Barič 2, Lazić 11 (2:2), Marinković 18 (4:6), Hodžić 4 (1:2), Jagodić Kuridža 5 (3:4), Dimec 2, Šiško 12 (0:1), Vončina 6. B. E.