Tudi udarec v glavo ni ustavil Luke Dončića

Ljubo doma, kdor ga ima, pravi stari rek, ki so ga sčasoma posvojili tudi športniki. Košarkarji Dallasa si ga včasih razlagajo malo po svoje, in odkar zanje igra Luka Dončić, so imeli zgolj v treh sezonah lige NBA boljši izkupiček v domači dvorani kot na gostovanjih. Ob začetku novega prvenstva so že pri šestih zmagah v sedmih nastopih, polovico so jih iztržili na tekmečevem parketu.

Ob zadnji zmagi v Orlandu s 117:102 je Ljubljančan dopolnil svoje statistično razmerje med tekmami v gosteh in doma. Kje se počuti bolj sproščeno ali motivirano? Lahko ga veseli tudi uspešnost Dallasa v izenačenih končnicah dvobojev, zakaj? Kako bi tokrat kmalu utrpel pretres možganov?