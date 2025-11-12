Tudi v gosteh si Dončić vzame čas za navijače (VIDEO)

Na tekme, ki si sledijo v hitrem vrstnem redu, so v ligi NBA navajeni, dolge gostujoče turneje pa vseeno pustijo sledi pri igralcih. Pet tekem zapored bodo košarkarji Los Angeles Lakers odigrali v gosteh, nobene v istem mestu. »Res je veliko poletov, hotelov, potovanj, vse, kar si želimo vmes, je počitek,« je Luka Dončić priznal po zmagi v Charlottu.

Kljub temu si Luka vzame čas za navijače, ki za ogled tekme sežejo globoko v žep, ko so v mestu LA Lakers, so vstopnice vedno najdražje in hitro presežejo 100 dolarjev. Gledalce v Charlottu je navdušil, ko je kar nekaj minut podpisoval drese, kape in druge spominke navijačem, ki so nanj čakali pred dvorano.

Luka bo v akciji že danes ponoči v Oklahomi, kjer ga čaka bolj »sovražno« vzdušje in nabrušeni prvaki, ki želijo dokazati svojo moč. Tekma se začne ob 3.30 zjutraj.