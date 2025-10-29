Tudi v Stožicah ostali brez plena

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli drugi zaporedni poraz v evropskem pokalu. Prejšnji teden so izgubili na gostovanju pri vodilni ekipi skupine A iz Istanbula, tokrat pa so morali pred domačimi gledalci priznati premoč Neptunas Klaipedi iz Litve, ki se je veselila zmage s 94:91.

Za Ljubljančane je bila to deseta uradna tekma v novi sezoni v vseh tekmovanjih. V evropskem pokalu so zdaj pri izkupičku 3-2, v ligi ABA so izgubili le eno tekmo in so prvi v skupini B (3-1), na začetku sezone pa so proti Krki osvojili slovenski superpokal.

Cedevita Olimpija: Neptunas Klaipeda 91:94 (67:70, 42:49, 16:34). Dvorana Stožice, gledalcev 3500.

Cedevita Olimpija: Stewart 14 (1:3), Gibson 17 (8:10), Girard 9 (3:4), Radović 3 (1:2), Nikolić 19 (6:7), Škara 17 (1:2), Daneu 2, Kennedy 10 (4:8).

Neptunas Klaipeda: Tarolis 6 (4:6), Lomažs 25 (5:5), Girdžiunas 16 (2:3), Pacevičius 6 (0:1), Kozys 6, Velička 11 (3:3), Waterman 6, Karnik 18 (5:5).

Gostje so tokrat izkoristili primanjkljaj višine pod domačim obročem zaradi odsotnosti poškodovanih Luke Brajkovića in Nikosa Hogaza, hkrati pa so z odličnim strelskim večerom zasluženo prišli do druge zmage. Neptunas so zadeli 13 trojk iz 28 poskusov (46,4%), za dve točki metali 62,1%, za povrh pa je Cedevita Olimpija zgrešila 12 prostih metov.

Najboljši strelci so bili Aleksej Nikolić z 19 točkami ter Umoja Gibson in David Škara, ki sta jih dosegla po 17.

Cedevita Olimpija je ta teden prosta v ligi ABA, naslednjo tekmo v evropskem pokalu pa bo igrala v sredo, 5. novembra, z moštvom Cluj-Napoci v Romunijo.