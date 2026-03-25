Tudi Victor Wembanyama je izzval Dončića – in storil usodno napako

Luč na koncu predora je za košarkarje Los Angeles Lakers blizu. Poraz v Detroitu (110:113) je prinesel tudi veliko dobrega, znova potrdil šampionsko miselnost žilave zasedbe iz Kalifornije, ki proti prvim nosilcem vzhodne konference kljub zdesetkani postavi in peklenskemu marčevskemu ritmu tekem ni bila daleč od zmage. Če bi trojka Luke Dončića ob sireni nekako našla pot skozi obroč, bi debata o nazivu MVP postala še bolj zanimiva, morda je nanjo nehote ključno vplival tudi Victor Wembanyama, ki je zbodel slovenskega asa. Pri Gogi Bitadzeju, Matasu Buzelisu ali Devinu Bookerju se lahko prepriča, kakšen bo odgovor.

Morda bo žal tudi Wembanyami, do začetka končnice je še 10 tekem rednega dela in če ne bodo povsem popustili, jo bodo Jezerniki začeli s tretjega mesta. V primeru, da bi preskočili prvo oviro – na poti jim bodo stali Denver, Houston ali Minnesota –, se Los Angelesu obeta dvoboj s San Antoniom v konferenčnem polfinalu. In priložnost za Dončića, da račune s Francozom poravna na igrišču.