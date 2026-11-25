Več kot 75 milijonov ljudi v ZDA je v prvem mesecu sezone uživalo v izvrstih potezah Luke Dončića, Stepha Curryja in Victorja Wembanyame ter si ogledalo vsaj del tekme lige NBA. To je po podatkih lige 20 odstotkov več kot pred letom dni in največ doslej v uvodnem mesecu. Še izraziteje je zraslo povprečje nacionalnih prenosov, torej prenosov na eni od nacionalih televizij, ki so dostopne širom celotnih Združenih držav Amerike. Spremljalo jih je 2,62 milijona gledalcev, kar je 37 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Gledanost lokalnih prenosov je zrasla za 24 odstotkov. Največ gledalcev je med nacionalnimi prenosi doslej pričakovano zbrala uvodna tekma med New Yorkom in Philadelphio, ki si jo je na NBC ogledalo 7,7 milijona ljudi. To je bila prva tekma LeBrona Jamesa v Philadelphii, na ...