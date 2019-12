Tudi zdesetkani so pokazali zobe evroligašu

V 30. minuti le -3

Koper Primorska : Crvena zvezda 78:90 (63:70, 39:49, 26:20) Dvorana Bonifika, gledalcev 2000, sodniki Obrknežević, Koljenšić in Zamojski (Pol).

Koper Primorska: Barič 16 (6:6), Kosi 6, A. Lazić 12 (1:2), Marinković 17 (1:3), Hodžić 7 (1:1), Dimec 8 (4:8), Vončina 12 (2:2); Crvena zvezda: Čović 7 (3:4), L. Brown 7, Davidovac 21 (2:4), B. Lazić 18 (1:2), Baron 8, Jagodić Kuridža 2, Jenkins 7, Simanić 9 (2:3), Ojo 11 (1:1).



Vrstni red: Budućnost, Partizan in Cedevita Olimpija po 9:3, FMP in Koper Primorska po 8:4, Crvena zvezda in Mornar po 7:5, Krka in Cibona po 4:8, Zadar 3:9, Igokea in Mega Bemax po 2:10.

Koper – V zadnji tekmi 12. kola lige ABA je Koper Primorska doživela drugi poraz v domači dvorani v celotni sezoni (v 6. kolu regionalnega prvenstva je Bonifiko osvojila Cedevita Olimpija), toda njeni košarkarji so lahko po njem odkorakali v slačilnico z visoko dvignjenimi glavami. Evroligašu Crveni zvezdi so nudili ogorčen odpor, čeprav bodo po finančnem kolapsu morali vztrajati z zdesetkano zasedbo. V njej sta od nosilcev igre tokrat igrala le kapetanin centerDrugi najbolje ocenjeni košarkar lige ABAje debitiral v dresu Crvene zvezde prav proti nekdanjim koprskim soigralcem, Obalo so zapustili tudi junak prejšnje sezone, drugi strelec regije, letošnja okrepitevin trener. Na izhodnih vratih je tudi najboljši podajalec tekmovanja, ki pa se je poškodoval na tekmi DP na Polzeli in medtem išče pravšnjo lokacijo za prebeg. Drugi, ki so prav tako zanimive tarče klubov z urejenim poslovanjem, pa se še naprej trudijo po najboljših močeh pod vodstom trenerja, zato so se morali Beograjčani pošteno namučili, da so jih ugnali.Koprčani so v 12. minuti s tremi zaporednimi trojkami Hodžića,incelo prevzeli vodstvo z 31:24 in spodbudili tekmece, da so začeli igrati v najvišjih prestavah. Z nizom 25:6 so Beograjčani prišli do lepe prednosti 49:37, ki so jo po glavnem premoru povišali na 57:43, a zmagovalec še vedno ni bil odločen. Tretjo četrtino so gostitelji odločili v svojo korist in se tik pred njenim iztekom približali na 63:66.V zadnjem delu tekme vendarle ni bilo dvoma, komu bosta pripadli obe točki. Koprčani so imeli premalo adutov za presenečenje, košarkarji Crvene zvezde, ki so vodili že z 88:71, pa so bili zelo natančni (za dve 62 %, za tri 13:26) in ob tem prevladovali pri skokih z 32:18. Teple so jih le izgubljene žoge (18), ki pa so bile tudi plod agresivne igre Primorcev.