Turčija z izjemnim Sengünom prvi polfinalist eurobasketa

Košarkarji Turčije so prvi polfinalisti evropskega prvenstva v košarki. Z 91:77 so premagali izbrano vrsto Poljske, ki se je dobro borila, a obstala v polfinalu. Celotno tekmo je bil obračun dokaj izenačen, izstopa pa druga četrtina, ki so jo Turki dobili z delnim izidom 27:13 in si tako priborili odločilno prednost.

Turki so se šele drugič v zgodovini uvrstili v polfinale EP, nazadnje pred 24 leti, ko so nato v finalu izgubili proti Jugoslaviji. Pred tem so še enkrat zasedli mesto med najboljšimi štirimi, leta 1949, ko ni bilo izločilnih bojev, so bili prav četrti. Po 24 letih se tako Turki, ki jim na igrišču poveljuje Alperen Sengün, center Houston Rockets, tako veselijo uvrstitve med najboljše štiri, igrali pa bodo proti boljšemu iz obračuna med Litvo in Grčijo.

Sprva so se varovanci Ergina Atamana še malce mučili s Poljaki, ki so v skupini D med drugim premagali tudi Slovenijo, nato pa napravili razliko predvsem ob koncu prvega in začetku drugega polčasa, ko so večkrat vodili tudi za več kot 20 točk, največ pa za 22 (65:43).

V zadnjem delu dvoboja so se Poljaki dvakrat približali na manj kot deset točk in imeli priložnost še za bolj tesno končnico, a so tekmeci vendarle zanesljivo zatrli možnosti na popoln preobrat in se veselili zmage.

Sengün je postal šesti košarkar s trojnim dvojčkom na evropskih prvenstvih in drugi na tem prvenstvu stare celine po Luki Dončiću. Triindvajsetletni center iz Giresuna je dvoboj končal z 19 točkami (6:14 iz igre), 12 skoki in desetimi asistencami. Še šest igralcev je preseglo dvomestno število točk, po 13 sta jih med njimi dala Shane Larkin in Sehmus Hazer.

Pri Poljakih sta po 19 točk dosegla Mateusz Ponitka (6/13) in Jordan Loyd (5/11), 13 točk je dodal Michal Sokolowski.

V Rigi bo ob 20. uri še obračun Litve in Grčije, v sredo pa bodo na vrsti tudi slovenski košarkarji, ki se bodo ob 20. uri pomerili proti svetovnim prvakom Nemcem. Pred tem bo ob 16. uri še dvoboj Finske in Gruzije.

Četrtfinale :

Torek, 9. september

Turčija – Poljska 91:77

Litva – Grčija

Sreda, 10. september

Finska – Gruzija

Nemčija – Slovenija