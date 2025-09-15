Šele prvaki so našli način, kako utišati najboljšega trenerja turnirja

Turška košarkarska reprezentanca je bila na pragu prvega naslova evropskih prvakov, vse do končnice so imeli tekmo pod nadzorom in igrali bolje od nemških tekmecev, nato se jim je v končnici, podobno kot Slovencem, načrt sesul. Ključna je bila trojka centra Daniela Theisa, Dennis Schröder je s polrazdalje pritisnil piko na i zmagi z 88:83 in drugemu naslovu evropskih prvakov za Nemčijo.

Pred finalom je bil turški selektor Ergin Ataman (izbran je bil za najboljšega trenerja EP) zelo samozavesten, presenetil je tudi nemške košarkarje, a takšen je stil enega najbolj uspešnih evropskih trenerjev zadnjega desetletja. Po finalnem porazu je priznal, da je najbrž govoril malo preveč: »Mislim, da sem v teh zadnjih treh tednih v Rigi govoril malo preveč. Zdaj ni več kaj povedati, ni besed, vsi smo zelo razburjeni in razočarani, ker smo izgubili tekmo, ki je bila povsem pod našim nadzorom. Turnirja je konec, čestitke Nemčiji.«

Ergin Ataman vedno dviguje prah z izjavami, tokrat se je z napovedmi opekel. Foto Yiannis Kourtoglou/Reuters

Turkom se je v končnici poznala odsotnost izkušenih košarkarjev na tej ravni, z odločilnim metom za tri je poskusil Alperen Sengun, a je bil daleč od uspeha. Nemci so tako potrdili dvojno krono, v katero še sami niso bili povsem prepričani.

»Vsi, tudi mi, smo pred turnirjem mislili, da bo prvak Srbija ... Bil je neverjeten turnir, malo smo bili presenečeni nad besedami Atamana, a smo mu odgovorili na igrišču. Turki so igrali izvrstno, zaslužijo si vse čestitke,« je z zlato kolajno okrog vratu dejal prvi nemški zvezdnik Franz Wagner, ki je nosil dres s številko 13, za poškodovanega brata Moritza, ki ni mogel pomagati moštvu.