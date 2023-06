UCLA je naredila čisto vse, da me je prepričala

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je bil izbran za najboljšega košarkarja zaključnega turnirja mladinskih moštev v evroligi, je slovenski junak Jan Vide presenetil in je namesto kaljenja v Evropi pri kakšnem evroligaškem klubu izbral vabilo najslavnejše košarkarske univerze iz Los Angelesa. Tamkajšnji košarkarski selektorji so se za 18-letnega Slovenca ogreli kot za malokaterega igralca in mu namenili zvezdniški status. Toda za Videta, ki se je štiri leta brusil v Realovi akademiji, je slovita UCLA le stopnica na poti v ligo NBA.