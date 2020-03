Udarci so za Dončića znak, da se bliža končnica prvenstva

16

zelo tesnih tekem so odigrali košarkarji Dallasa v tej sezoni in dobili le tri

V zadnji četrtini le tri točke

V mislih bi se košarkarji Dallasa in Miamija že lahko v miru pripravljali na končnico lige NBA, saj se jim ne more izmuzniti. Toda šest tednov pred začetkom izločilnih bojev si prave sproščenosti ne smejo več privoščiti. Vsaka tekma je zanje priložnost za pridobitev kakšne dodatne stopničke in po svoje tudi že generalka za vrhunec sezone.Po zmagi v Washingtonu s 100:89, ob kateri jezbral 11 točk, 4 skoke in 3 asistence, je Miami (41 zmag in 23 porazov) ostal na četrtem mestu v vzhodni konferenci, pred zadnjimi 18 nastopi v rednem delu prvenstva pa ima že 18 zmag prednosti pred devetim na lestvici. Pred njim je z zmago več Boston, za njim Indiana (39:25), ki je obogatila svojo bero v Dallasu. Gostitelje je prekosila s 112:109 in jih zadržala na sedmem mestu med zahodnimi moštvi z iztržkom 39:26, s katerim so tik za Houstonom (39:24) in pred Memphisom (32:32). Še pomembnejše pa je, da imajo& Co. enajst zmag naskoka pred skupino treh moštev – New Orleansom, Sacramentom in Portlandom –, razvrščenih med 9. in 11. mestom.Dončić se je ob zadnjem porazu izkazal s 36 točkami, 10 skoki in 8 asistencami. Kljub osmi najučinkovitejši predstavi, odkar igra v ligi NBA (njegov osebni rekord je 42 točk), pa je bil po tekmi besen kot ris. Njegovo moštvo je v zadnjih štirih minutah in 40 sekundah zmoglo le eno točko in upravičilo sloves sila nezanesljivega v prelomnih trenutkih. Od 16 tekem, v katerih je vstopil v zadnjo minuto z zgolj eno točko razliko, je Dallas dobil le tri, z 18,8-odstotno uspešnostjo v dramah pa je celo zadnji med vsemi 30 moštvi v ligi.Mladi Ljubljančan je bil vnovič precej bolj razpoložen pri metih za dve točki (9:13) kot pri trojkah (4:13), po 33 točkah v prvih treh četrtinah pa je v zadnjem delu dosegel le tri točke. »Na voljo smo imeli kar nekaj neoviranih metov, vendar smo jih zgrešili. Zato smo izgubili,« se je pridušal Dončić, saj tudi njemu ne gre v glavo, da je Dallas uspešnejši na gostovanjih (21:11) kot v domači dvorani (18:15). Tokrat mu je izdatno pomagal s 30 točkami, zato pa je odpovedal(9 točk, met iz igre 3:17), ki je pred petimi tedni natresel Indiani 38 točk; ob takratni zmagi Teksašanov s 112:103 Dončić ni igral.Slovenski as je bil vendarle najbolj jezen na sodnike, ker niso kaznovali ostre igre košarkarjev Indiane. »Dobil sem kar tri krepke udarce v obraz. Pravila pravijo, da bi si morali v takšnih primerih ogledati posnetek akcije in preveriti, če ni šlo za nešportno osebno napako, vendar tega niso storili. Še več: dvakrat niso dosodili niti navadne osebne napake, čeprav so udarca videli vsi gledalci na osrednjem zaslonu v dvorani,« je pojasnil Dončić, ki je moral ob polčasu na rentgensko slikanje razbolele čeljusti. V naslednjih tednih in predvsem ob začetku končnice lahko pričakuje še več podobnih grobosti.