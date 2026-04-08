Umrl je Duško Vujošević

V 68. letu starosti je umrl črnogorski košarkarski trener Duško Vujošević. Razlog za smrt so bile po poročanju tiskovne agencije Tanjug težave, povezane s sladkorno boleznijo. Sredi prejšnjega meseca je bil sprejet v bolnišnico zaradi težav s srcem in pljuči. Leta 2025 je prestal operacijo, pri kateri so mu zdravniki v Belorusiji presadili ledvico.

Izjemen pečat je pustil predvsem na klopi Partizana, s katerim je bil petkrat prvak lige ABA. Poleg črno-belih je vodil tudi Crveno zvezdo, moskovski CSKA in Limoges. Bil je tudi selektor reprezentance Srbije in Črne gore, Črne gore ter Bosne in Hercegovine.

Svojo trenersko pot je začel pri 17 letih in je nekaj let vodil mladinske ekipe Partizana. Leta 1985 je postal pomočnik trenerja Vladislava Lučića pri Partizanu, ki ga je po njegovem odhodu zamenjal, sprva sicer začasno, a si je po uspešnem začetnem obdobju podaljšal staž na trenerski klopi. Klub je zapustil leta 1989 in se več let selil po Evropi – leta 1991 se je vrnil k Partizanu, a kmalu odšel k mestnemu tekmecu Crveni zvezdi –, nato pa se je leta 2001 znova vrnil k črno-belim, tokrat za skoraj desetletje. Leta 2010 je klub popeljal do turnirja zaključne četverice v evroligi, na katerem je zasedel četrto mesto. Nazadnje je kot glavni trener vodil romunski U-BT Cluj-Napoca, ki ga je zapustil leta 2021.