Umrl je velikan brazilske in svetovne košarke

Umrl je Oscar Schmidt, legenda brazilske in svetovne košarke, so poročali mediji, med njimi francoska tiskovna agencija AFP. Schmidt, ki je bil star 68 let, je umrl v petek po dolgem boju z možganskim tumorjem, je sporočila njegova družina. Petkratni olimpijec je veljal za enega največjih strelcev v zgodovini tega športa.

Član košarkarske dvorane slavnih, ki ostaja vodilni strelec v zgodovini olimpijske košarke, je bil rojen v Natalu v zvezni državi Rio Grande do Norte in je bil znan z vzdevkom Mao Santa (Sveta roka) zaradi svojega nenavadnega strelskega dotika. V času aktivne kariere, med letoma 1974 in 2003, je zbral 49.737 točk, vključno z reprezentančnimi in klubskimi tekmami.

Schmidt se je leta 1984 udeležil nabora, izbrali so ga New Jersey Nets, vendar ni nikoli zaigral v severnoameriški košarkarski ligi NBA, kajti vedno je želel biti na razpolago Braziliji. Leta 1987 je za Brazilijo dosegel 46 točk, ki je v finalu panameriških iger z 120:115 Brazilija premagala ZDA.

Schmidt se je upokojil kot najboljši strelec vseh časov na svetu. Na večni lestvici je prehitel Američana Kareema Abdul-Jabbarja, njegov svetovni rekord pa je veljal do 2. aprila 2024, ko ga je izboljšal drugi slavni Američan, LeBron James, ki še vedno igra košarko v ligi NBA, trenutno ima več kot 53.000 točk.

»Največji igralec v zgodovini brazilske košarke se poslavlja kot absolutna ikona športa,« je sporočila Brazilska košarkarska konfederacija (CBB) in Schmidtovo zapuščino označila za tisto, ki je »na novo opredelila meje mogočega na igrišču«.

Veljal je za enega izmed največjih brazilskih košarkarjev. FOTO: Ricardo Gomes/AFP

Schmidta so v petek sprejeli v bolnišnico v Santana de Parnaiba v zvezni državi Sao Paulo. Medtem ko je svojo klubsko kariero preživel v Južni Ameriki in Evropi, je Schmidt dobesedno zablestel na olimpijskem odru, kjer je igral na petih olimpijskih igrah med Moskvo leta 1980 in Atlanto leta 1996 ter na olimpijskih turnirjih dosegel 1093 točk. Tekmoval je tudi na štirih svetovnih prvenstvih. Leta 1978 je z brazilsko reprezentanco osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu.

Meril je več kot dva metra v višino, natanko 203 cm visok igralec je bil najboljši strelec na olimpijskem turnirju v Seulu (povprečno 42,3 točke), Barceloni in Atlanti. Še vedno drži rekord za največ individualnih točk na olimpijskih turnirjih (55 proti Španiji leta 1988) in svetovnih prvenstvih (52 proti Avstraliji leta 1990).

Leta 1991 je bil imenovan za enega od 50 največjih košarkarjev svetovne košarkarske federacije Fibe. Zunaj domovine je igral za italijanska kluba Caserto in Pavio ter španski Valladolid, preden se je maja 2003 upokojil. Schmidtova družina je v izjavi sporočila, da se je boril z možganskim tumorjem 15 let. »S pogumom, dostojanstvom in vztrajnostjo, hkrati pa je ostajal vzor odločnosti, velikodušnosti in ljubezni do življenja.«