Košarka

Umrl je velikan brazilske in svetovne košarke

V 69. letu starosti je po dolgi bolezni umrl legendarni košarkar Oscar Schmid, velikan brazilske in svetovne košarke.
Oscarc Schmidt leta 1998 z nagrado za 22 let profesionalnega igranja. FOTO: Marie Hippenmeyer/AFP
Oscarc Schmidt leta 1998 z nagrado za 22 let profesionalnega igranja. FOTO: Marie Hippenmeyer/AFP
M. Ru., STA
18. 4. 2026 | 07:45
3:46
A+A-

Umrl je Oscar Schmidt, legenda brazilske in svetovne košarke, so poročali mediji, med njimi francoska tiskovna agencija AFP. Schmidt, ki je bil star 68 let, je umrl v petek po dolgem boju z možganskim tumorjem, je sporočila njegova družina. Petkratni olimpijec je veljal za enega največjih strelcev v zgodovini tega športa.

Od danes gre na nož, Dončićevi soigralci so ob Pacifiku zavohali kri

Član košarkarske dvorane slavnih, ki ostaja vodilni strelec v zgodovini olimpijske košarke, je bil rojen v Natalu v zvezni državi Rio Grande do Norte in je bil znan z vzdevkom Mao Santa (Sveta roka) zaradi svojega nenavadnega strelskega dotika. V času aktivne kariere, med letoma 1974 in 2003, je zbral 49.737 točk, vključno z reprezentančnimi in klubskimi tekmami.

Schmidt se je leta 1984 udeležil nabora, izbrali so ga New Jersey Nets, vendar ni nikoli zaigral v severnoameriški košarkarski ligi NBA, kajti vedno je želel biti na razpolago Braziliji. Leta 1987 je za Brazilijo dosegel 46 točk, ki je v finalu panameriških iger z 120:115 Brazilija premagala ZDA.

Schmidt se je upokojil kot najboljši strelec vseh časov na svetu. Na večni lestvici je prehitel Američana Kareema Abdul-Jabbarja, njegov svetovni rekord pa je veljal do 2. aprila 2024, ko ga je izboljšal drugi slavni Američan, LeBron James, ki še vedno igra košarko v ligi NBA, trenutno ima več kot 53.000 točk.

»Največji igralec v zgodovini brazilske košarke se poslavlja kot absolutna ikona športa,« je sporočila Brazilska košarkarska konfederacija (CBB) in Schmidtovo zapuščino označila za tisto, ki je »na novo opredelila meje mogočega na igrišču«.

Veljal je za enega izmed največjih brazilskih košarkarjev. FOTO: Ricardo Gomes/AFP
Veljal je za enega izmed največjih brazilskih košarkarjev. FOTO: Ricardo Gomes/AFP

Schmidta so v petek sprejeli v bolnišnico v Santana de Parnaiba v zvezni državi Sao Paulo. Medtem ko je svojo klubsko kariero preživel v Južni Ameriki in Evropi, je Schmidt dobesedno zablestel na olimpijskem odru, kjer je igral na petih olimpijskih igrah med Moskvo leta 1980 in Atlanto leta 1996 ter na olimpijskih turnirjih dosegel 1093 točk. Tekmoval je tudi na štirih svetovnih prvenstvih. Leta 1978 je z brazilsko reprezentanco osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu.

Meril je več kot dva metra v višino, natanko 203 cm visok igralec je bil najboljši strelec na olimpijskem turnirju v Seulu (povprečno 42,3 točke), Barceloni in Atlanti. Še vedno drži rekord za največ individualnih točk na olimpijskih turnirjih (55 proti Španiji leta 1988) in svetovnih prvenstvih (52 proti Avstraliji leta 1990).

Leta 1991 je bil imenovan za enega od 50 največjih košarkarjev svetovne košarkarske federacije Fibe. Zunaj domovine je igral za italijanska kluba Caserto in Pavio ter španski Valladolid, preden se je maja 2003 upokojil. Schmidtova družina je v izjavi sporočila, da se je boril z možganskim tumorjem 15 let. »S pogumom, dostojanstvom in vztrajnostjo, hkrati pa je ostajal vzor odločnosti, velikodušnosti in ljubezni do življenja.«

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Drugo
Judo

Po dvoboju jo je vprašala: Le kaj za vraga počneš? In zavrnila stisk roke

Kaja Kajzer s stisnjenimi zobmi in solzami v očeh do petega mesta na evropskem prvenstvu v judu. Razočarana in jezna, ker bi si zaslužila kolajno.
Miha Šimnovec 17. 4. 2026 | 23:04
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Swansea

Žana Vipotnika si želi cela Evropa, snubi ga tudi Mourinho

Slovenski napadalec je med najbolj vročimi nogometaši na stari celini. V svojih vrstah bi si ga želel vsak trener, a ekipe bodo zanj morale pošteno seči v žep.
17. 4. 2026 | 21:25
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Bournemouth

Nekdanji Šeškov trener se seli na Otok

Marco Rose, ki je v preteklosti vodil RB Leipzig, bo na klopi Bournemouha nasledil Andonija Iraolo, poročajo otoški mediji.
17. 4. 2026 | 19:47
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Portret tedna

Zoran Stevanović je preskočil dva razreda

Kranjsko ljudstvo ga ni želelo postaviti za vodjo mestne občine, poslanci, predstavniki vsega ljudstva, pa so ga izvolili za predsednika državnega zbora.
Ali Žerdin 17. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Obisk v Moskvi

Za Janšo je neprijetno, če Stevanovića v tujini označujejo za »idiota«

Predsednik državnega zbora želi po Karlu Erjavcu nadaljevati tradicijo tesnih diplomatskih vezi med Ljubljano in Moskvo
Uroš Esih 17. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Grozljiva nesreča

Kamen iz soteske Vintgar ji je uničil življenje, turistka zdaj hoče pol milijona

Madžarka Klára Erika Lipcsei je prepričana, da za varnost ob njenem obisku soteske ni bilo dobro poskrbljeno.
Aleksander Brudar 17. 4. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Aleksander Čeferin

Čeferin prejel nenavadno darilo (VIDEO)

Aleksander Čeferin na obisku nogometne zveze Severne Makedonije. Uradni protokol na koncu zasenčilo prikupno darilo.
Blaž Potočnik 17. 4. 2026 | 11:44
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vredno branja

Razstava, ki razkriva skrito zgodovino denarja in prevar

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:28
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Lani je bilo pri nas obravnavanih več kot šest tisoč kibernetskih incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:03
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Zoran Đukić

Za 111 stanovanj smo imeli več kot 2100 interesentov

Direktor nepremičninske agencije tudi o trendih na trgu, vplivu vojne in morebitnega zvišanja obrestnih mer ter višjih gradbenih stroških.
Nejc Gole 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Mednarodna primerjava

Visoka rast cen nepremičnin na Hrvaškem

Vrednost nepremičnin Slovencev v južni sosedi več kot 2,2 milijarde evrov.
Nejc Gole 18. 4. 2026 | 04:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
E-mobilnost

Pri subvencijah je pomembna predvidljivost

Za električno mobilnost morajo biti spodbude dolgoročne in predvidljive, če želimo, da bodo tudi učinkovite.
Gašper Boncelj 17. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Zaposleni in umetna inteligenca

Tudi v dobi UI nujna analitično razmišljanje in prilagodljivost

Dinamika spreminjanja kompetenc se umirja, a to je rezultat nenehnega učenja in prilagajanja zaposlenih.
Milka Bizovičar 17. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
V živo

V živo:      V živo: Iran: Če se bo ameriška blokada nadaljevala, Hormuška ožina ne bo ostala odprta

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
18. 4. 2026 | 08:17
Preberite več
Šport  |  Drugo
Vredno branja

V živo:      V živo: V tbilisijski športni palači danes dva Slovenca

Predzadnji dan 75. prvenstva stare celine v judu se bosta za čim boljšo uvrstitev potegovala Nika Koren in Nace Herkovič.
S prizorišča:Miha Šimnovec 18. 4. 2026 | 08:05
Preberite več
Premium
Nedelo
Bližnji vzhod

Medtem ko običajni ljudje plačujejo, si vojni dobičkarji manejo roke

Čeprav nekaterim ni v interesu, da bi se kriza v Perzijskem zalivu hitro končala, pa večino sveta tepe naftna draginja, ki dviguje tudi vse druge cene.
Gorazd Utenkar 18. 4. 2026 | 08:00
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Prenovljena gorenjska hiša, ki skriva kar tri kuhinje

Našo pozornost je pritegnilo delo, ki ga je opravila družina Jelovčan. Kaj je posebnost Kvandrove hiše, kot je znana med domačini?
Karina Cunder Reščič 18. 4. 2026 | 07:55
Preberite več
Šport  |  Košarka
Sao Paulo

Umrl je velikan brazilske in svetovne košarke

V 69. letu starosti je po dolgi bolezni umrl legendarni košarkar Oscar Schmid, velikan brazilske in svetovne košarke.
18. 4. 2026 | 07:45
Preberite več
Premium
Nedelo
Bližnji vzhod

Medtem ko običajni ljudje plačujejo, si vojni dobičkarji manejo roke

Čeprav nekaterim ni v interesu, da bi se kriza v Perzijskem zalivu hitro končala, pa večino sveta tepe naftna draginja, ki dviguje tudi vse druge cene.
Gorazd Utenkar 18. 4. 2026 | 08:00
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Prenovljena gorenjska hiša, ki skriva kar tri kuhinje

Našo pozornost je pritegnilo delo, ki ga je opravila družina Jelovčan. Kaj je posebnost Kvandrove hiše, kot je znana med domačini?
Karina Cunder Reščič 18. 4. 2026 | 07:55
Preberite več
Šport  |  Košarka
Sao Paulo

Umrl je velikan brazilske in svetovne košarke

V 69. letu starosti je po dolgi bolezni umrl legendarni košarkar Oscar Schmid, velikan brazilske in svetovne košarke.
18. 4. 2026 | 07:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Električni avto? Zdaj je pravi čas!

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Pošta Slovenije: sodobne rešitve za dostavo prihodnosti

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
16. 4. 2026 | 14:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Intervju z Larsom Sudmannom

BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nestanovitnost na trgu ne vpliva neposredno na cene plina za gospodinjstva

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
16. 4. 2026 | 11:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 09:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Gradbišča, kot jih poznamo, izginjajo

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
15. 4. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
Preberite več

