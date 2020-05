Umrl Jerry Sloan, član hiše slavnih

New York

Jerry Sloan je bil 23 let trener Utah Jazz. FOTO: AFP

Ustavil ga je le Jordan

Jerry Sloan je bil leta 2009 sprejet v hišo slavnih. FOTO: AFP

, ki je bil trener Utah Jazz v ligi NBA kar 23 sezon in prišel v hišo slavnih, preden se je upokojil leta 2011, je umrl pri 78 letih zaradi posledic Parkinsonove bolezni in demence, s katerima se je boril od leta 2015.Sloan je bil kot igralec dvakratni udeleženec tekem All-Star, igral je 11 sezon kot branilec. Bil je četrti izbrani igralec na naboru leta 1965, kariero je začel pri Baltimore Bullets, nadaljeval pa kar 12 let pri Chicago Bulls, ki so leta 1978 upokojili njegovo številko 4, kar je bila precedenčna poteza v tistem času.V košarkarsko hišo slavnih je bil sprejet leta 2009. Potem ko je bil dve sezoni in pol trener v Chicagu, je začel epsko pot v Utahu. s katerim se je uvrstil v končnico 15 zaporednih sezon med letoma 1989 in 2003. Sinse je dvakrat zapored uvrstil v finale lige NBA (1997, 1998), ampak takrat, malce ironično, izgubil proti svojemu Chicagu na čelu z nepremagljivim