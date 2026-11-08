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PREMIUM   D+   |   Košarka

Ura Dončiću bije hitreje, kot se zdi, NBA ni liga za starce

Slovenski šampion je na vrhuncu svojih moči in igra izvrstno, a kariere ne trajajo več tako dolgo, kot nekoč. Po 30. letu je v moderni NBA težko zmagovati.
Shai Gilgeous-Alexander in Luka Dončić sta vrstnika in ena najboljših igralcev v ligi. Kako dolgo še? Foto Alonzo Adams/Reuters
Galerija
Shai Gilgeous-Alexander in Luka Dončić sta vrstnika in ena najboljših igralcev v ligi. Kako dolgo še? Foto Alonzo Adams/Reuters
Nejc Grilc
8. 11. 2026 | 05:00
5:21
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Sezona Luke Dončića bi se težko začela bolje, individualnim podvigom slovenskega zvezdnika sledijo tudi zmage Los Angeles Lakers, ki so vsaj deloma tudi rezultat ugodnega sporeda na začetku sezone in še ne kažejo realnega razmerja moči. A v športu zmagam ne gre gledati v zobe, odlika šampionskih moštev je tudi premagovanje na papirju slabših tekmecev, ki v dvoboj vstopijo še posebej motivirani. Ohranjanje ostrine je še en adut v Dončićevem arzenalu, ki je na tej točki kariere širok in raznovrsten kot še nikoli, a pozor, podatki kažejo, da se bo krivulja morda že kmalu zasukala navzdol, kot se letos že dogaja Nikoli Jokiću. Košarka v ligi NBA je zgodba o vzdržljivosti, raznovrstnosti in stanovitnosti. Slednje na uvodu v sezono primanjkuje v obrambi, kjer bo strokovni štab še potreboval ...

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NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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