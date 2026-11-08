Ura Dončiću bije hitreje, kot se zdi, NBA ni liga za starce

Sezona Luke Dončića bi se težko začela bolje, individualnim podvigom slovenskega zvezdnika sledijo tudi zmage Los Angeles Lakers, ki so vsaj deloma tudi rezultat ugodnega sporeda na začetku sezone in še ne kažejo realnega razmerja moči. A v športu zmagam ne gre gledati v zobe, odlika šampionskih moštev je tudi premagovanje na papirju slabših tekmecev, ki v dvoboj vstopijo še posebej motivirani. Ohranjanje ostrine je še en adut v Dončićevem arzenalu, ki je na tej točki kariere širok in raznovrsten kot še nikoli, a pozor, podatki kažejo, da se bo krivulja morda že kmalu zasukala navzdol, kot se letos že dogaja Nikoli Jokiću. Košarka v ligi NBA je zgodba o vzdržljivosti, raznovrstnosti in stanovitnosti. Slednje na uvodu v sezono primanjkuje v obrambi, kjer bo strokovni štab še potreboval ...