Jure Zdovc opozarja, da imajo danes igralci preveliko moč

V igralski karieri je Jure Zdovc v Grčiji pustil močan pečat, nekdanjega slovenskega selektorja cenijo tudi kot trenerja. Zgodba v Solunu pri PAOK pa se mu ni izšla po željah, po osmih mesecih je grški klub s Konjičanom, ki zdaj prebiva v Ljubljani, prekinil sodelovanje
Trinchierija so povezovali s številnimi evroligaši, po odhodu Željka Obradovića s klopi črno-belih je bil v igri za klop Partizana, kamor je na koncu sedel Joan Pennaroya. Da bo Italijan odšel v Grčijo, ni presenečenje, posredno je takšen razplet napovedal že Zdovc sam v pogovoru za Delo.
PAOK je namreč dobil bogate nove lastnike, žrtev kadrovskih rošad je bil tudi 59-letni slovenski strokovnjak.
