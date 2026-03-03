Jure Zdovc opozarja, da imajo danes igralci preveliko moč

V igralski karieri je Jure Zdovc v Grčiji pustil močan pečat, nekdanjega slovenskega selektorja cenijo tudi kot trenerja. Zgodba v Solunu pri PAOK pa se mu ni izšla po željah, po osmih mesecih je grški klub s Konjičanom, ki zdaj prebiva v Ljubljani, prekinil sodelovanje

Konjičan, ki živi v središču Ljubljane, je v karieri vodil že 14 klubov. FOTO: Blaž Samec

»Zahvaljujemo se gospodu Zdovcu za njegovo prisotnost v naši ekipi in mu želimo veliko sreče v preostalem delu kariere,« so zapisali v kratki izjavi. Deloma so Zdovca odnesli rezultati, še bolj pa dejstvo, da je PAOK-u uspel veliki met. Od prihodnje sezone bo moštvo vodil, ki bo že zdaj prišel v klub v vlogi svetovalca, moštvo pa bo začasno vodil njegov pomočnik

Trinchierija so povezovali s številnimi evroligaši, po odhodu Željka Obradovića s klopi črno-belih je bil v igri za klop Partizana, kamor je na koncu sedel Joan Pennaroya. Da bo Italijan odšel v Grčijo, ni presenečenje, posredno je takšen razplet napovedal že Zdovc sam v pogovoru za Delo.

PAOK je namreč dobil bogate nove lastnike, žrtev kadrovskih rošad je bil tudi 59-letni slovenski strokovnjak.