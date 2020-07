Uspešen štart Dragića, kmalu prva tekma tudi za Dončića

Prve tekme igrajo zgolj po 40 minut

Luko Dončića čaka prvi izziv v noči na petek. FOTO: Kevin Jairaj/Usa Today Sports

Slovenski košarkarski zvezdnikje v prvi pripravljalni tekmi pred nadaljevanjem sezone severnoameriške lige NBA ob zmagi njegove ekipe Miami Heat proti Sacramento Kings s 104:98 igral v prvi postavi in v 11 minutah in prav toliko sekundah dosegel 11 točk, ujel je dve žogi ter po enkrat podal in žogo ukradel.je bil z 18 točkami prvi strelec Miamija, na drugi strani jedosegel eno več. Oba nista bila člana začetnih peterk, igralci pa so imeli zelo enakomerno razporejen igralni čas. Denver Nuggets so z 89:82 premagali Washington Wizards,je bil z 22 točkami najboljši strelec Denverja, za katerega slovenski igralecni dobil priložnosti za igro,pa je bil z 18 točkami prvi mož poražene zasedbe.Pripravljalne tekme po premoru sredi marca zaradi pandemije novega koronavirusa so se v Orlandu začele v noči na četrtek po srednjeevropskem času, na programu sta bili še dve tekmi. Los Angeles Clippers so bili z 99:90 boljši od Orlando Magic, New Orleans Pelicans pa so porazili Brooklyn Nets z 99:68.in Dallas Mavericks, ko se bodo pomerili z Los Angeles Lakers.Prve pripravljalne tekme v najmočnejši košarkarski ligi na svetu namesto 48 minut. Redni del sezone po ustaljenem časovnem formatu, torej z vsako četrtino po 12 minut, se bo v Disneyjevem športnem kompleksu