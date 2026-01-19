Uspešna Dončićeva vrnitev, ki je imela tudi manjši madež

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so po nekoliko slabšem obdobju v ligi NBA znova pokazali pravi obraz. Pred domačimi navijači so s 110:93 odpravili igralce kluba Toronto Raptors, med vidnejšimi akterji pa sta bila LeBron James in Luka Dončić, ki se je uspešno vrnil na parket, potem ko je zaradi lažje poškodbe manjkal na prejšnji tekmi v Portlandu.

Slovenski zvezdnik je v 34 minutah k zmagi prispeval 25 točk (prosti meti: 4:5, za dve: 3:11, za tri: 5:12) in sedem asistenc, dva skoka in eno blokado, James pa je v 32 minutah dodal 24 točk in prav tako sedem podaj. Izkazal se je tudi center Deandre Ayton, ki se je po poškodbi kolena vrnil v velikem slogu. Zbral je 13 skokov in 25 točk, pri čemer je zadel vseh deset metov iz igre. To je bil njegov najboljši strelski večer vse od novembra.

Za Jezernike je bila to šele druga zmaga na zadnjih sedmih tekmah, a hkrati pomembna psihološka spodbuda pred zahtevnim nizom osmih gostovanj v 15 dneh.

Deandre Ayton (z žogo) je zadel vseh deset metov iz igre. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

Luka hitro ujel pravi ritem

Dončić, ki je zaradi počitka izpustil sobotni poraz v Portlandu, je hitro ujel ritem in zadel pet metov za tri točke, James pa je še drugič v tej sezoni odigral tekmo v zaporednih večerih in uspešno prestal naporen ritem petih tekem v sedmih dneh. Tako je pri 41 letih znova pokazal, da je še vedno vrhunsko telesno pripravljen.

Tekma je bila izenačena do začetka zadnje četrtine, ko so gostitelji prvič pobegnili na dvomestno prednost. James je z zaporednima košema odprl zadnji del igre, kmalu zatem pa so Jezerniki z nizom devetih točk dokončno zlomili odpor košarkarjev Toronta, ki več kot tri minute in pol niso dosegli koša.

Pri gostih je bil najbolj učinkovit Scottie Barnes z 22 točkami in devetimi skoki. Sandro Mamukelašvili je dodal 20 točk, Brandon Ingram pa 19 točk in sedem asistenc. Toronto je tako prvič po štirih tednih doživel dva zaporedna poraza.

Manjši madež na sicer prepričljivo predstavo Jezernikov je bila – kot so zapisali pri ESPN – zgolj Dončićeva tehnična napaka v prvem polčasu zaradi ugovarjanja sodnikom. To je bila že njegova 12. tehnična napaka v sezoni, več jih ima v ligi le Dillon Brooks.

Drugi izidi: Memphis Grizzlies – Orlando Magic 126:109, Chicago Bulls – Brooklyn Nets 124:102, Houston Rockets – New Orleans Pelicans 119:110, Denver Nuggets – Charlotte Hornets 87:110, Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 110:117.