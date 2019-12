FOTO:Uspešna vrnitev z novo obutvijo

Preberite še: Luka Dončić kot prvi Evropejec v Jordanovi družini

Nova športna oprema Luke Dončića. FOTO: Dallas Mavericks

Do konca leta Dallas nato čakata še dve gostovanji pri Los Angeles Lakers in Oklahoma City Thunder. FOTO: Usa Today Sports

Dončić je utrpel zvin desnega gležnja na začetku tekme proti Miamiju 14. decembra ter nato izpustil štiri tekme v dresu Dallasa. FOTO: Usa Today Sports

Po pričakovanjih jeznova zaigral, potem ko je podpisal sanjsko pogodbo z Jordanom , saj so čakali primeren trenutek, da bo lahko slovenski čudežni deček pokazal novo športno obutev.Ljubitelji košarke tostran in onstran Atlantika so tako le dočakali vrnitev Dončića na parkete po poškodbi gležnja. Dvajsetletni slovenski košarkar je bil prvi strelec Dallasa za domačo zmago proti San Antonio Spurs s 102:98. Ljubljančan je v 33 minutah igre dosegel 24 točk, 10 skokov in osem podaj.Dončića sta le dve asistenci ločili od statističnega devetega trojnega dvojčka v drugi sezoni v severnoameriški košarkarski ligi NBA.Dončić ni bil le najboljši strelec Dallasa, ampak tudi najboljši strelec tekme v dvorani American Airlines Center. Njegov izkupiček iz meta iz igre je znašal 9:23, ostrostrelsko napravo pa bo moral še naravnati, saj je za tri točke zadel enkrat iz šestih poskusov. Prosti met je imel 5:8.»Občutek je bil dober,« je bil po tekmi nasmejan Dončić, čeprav je dodal: »Bilo je, kot da bi tekel maraton, bil sem tako utrujen.«»Ko zamudite štiri ali pet tekem, je drugače, vendar je bilo super, da smo se vrnili in zmagali,« je dodal Dončić, ki je igral brez vsakršnih minutnih omejitev.Dončić je utrpel zvin desnega gležnja na začetku tekme proti Miamiju 14. decembra ter nato izpustil štiri tekme v dresu Dallasa.Pri gostujoči ekipi San Antonia Spurs jetekmo končal z 21 točkami.Ekipo Dallas Mavericks naslednja tekma čaka v noči s sobote na nedeljo, ko bodo Dončić in druščina igrali v gosteh pri Golden State Warriors.Do konca leta Dallas nato čakata še dve gostovanji pri Los Angeles Lakers in Oklahoma City Thunder.