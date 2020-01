Utah jazz premagal Dallas Mavericks

Ekipa Utah Jazz je v severnoameriški košarkarski ligi NBA v Salt Lake Cityju premagala Dallas Mavericks s 112:107, Luka Dončić je za poražene goste v 36 minutah dosegel 25 točk, sedem podaj in šest skokov ter bil prvi strelec tekme skupaj z Donovanom Mitchellom, ki je za Utah prav tako dal 25 točk ob petih podajah in osmih skokih.



Mož odločitve pa je bil francoski center v dresu domačih Rudy Gobert, ki je bil že dvakrat izbran za najboljšega obrambnega igralca lige. V zaključku je dosegel odločilne koše, tudi iz prostih metov, ujel pomembno žogo ter blokiral polaganje tik preden se je žoga dotaknila table. Tekmo je končal s 17 skoki, petimi blokadami in 22 točkami, eno več je dodal njegov hrvaški soigralec Bojan Bogdanović.