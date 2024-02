Utah naredil, česar Dallas ni zmogel

Košarkar Phoenixa Bradley Beal je v ligi NBA proti svojemu nekdanjemu klubu Washingtonu dosegel osebni rekord sezone s 43 točkami za zmago s 140:112. Vodilna ekipa lige Boston je s 131:91 zanesljivo ugnala Memphis, uspešna pa je bila tudi druga najboljša ekipa lige Oklahoma, ki je po dveh podaljških s 135:127 le ugnala Toronto.

Beal je v Washingtonu zadel 16 od 21 metov ter štiri od petih metov za tri točke in vseh sedem prostih metov, k zmagi pa je prispeval še šest podaj, dve ukradeni žogi in dva blokirana meta.

»Spektakularno,« je po tekmi dejal trener Suns Frank Vogel: »Je eden najboljših igralcev na svetu. Zato smo bili navdušeni, da smo ga dobili v Phoenix.«

Beal, tretji izbranec na naboru lige NBA leta 2012, je 11 sezon preživel pri čarovnikih in v povprečju dosegal 22,1 točke na tekmo.

Nemec pri Orlandu Franz Wagner je napolnil Detroitov koš. FOTO: Nic Antaya/Getty Images Via AFP

Medtem je Jayson Tatum za Boston dosegel 34 točk, zbral osem skokov in sedem podaj in popeljal Kelte do zanesljive zmage na gostovanju v Memphisu. Latvijski napadalec Kristaps Porzingis dodal 26 točk.

Kawhi Leonard je dosegel 25 točk in 11 skokov ter bil prvi košarkar Los Angeles Clippers, ki so s 103:95 premagali Miami. James Harden je dodal 21 točk in 11 podaj, Paul George pa 15 točk.

Premalo točk Giannisa Antetokounmpa

Finec Lauri Markkanen je bil z 21 točkami najboljši med sedmimi igralci Utaha z dvomestnimi številkami, ki so na gostovanju presenetili Milwaukee s 123:108.

Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo je bil prvi strelec gostiteljev s 33 točkami, 13 podajami in sedmimi skoki, medtem ko je Bobby Portis dodal 27 točk za Milwaukee, ki zdaj za vodilnim Bostonom na vzhodu zaostaja za pet tekem.

Prvak Denver, ki ga je z 29 točkami vodil Nikola Jokić, je v gosteh premagal Portland s 112:103 in Denver v zelo zgoščenem vrhu zahodne konference popeljal na pol tekme za vodilno Oklahomo.

Slednja je po dveh podaljških premagala Toronto, Josh Giddey je dosegel 24 točk in bil eden od peterice igralcev, ki so dosegli vsaj 20 točk.

Oklahoma si sicer najboljši izkupiček za zahodu (35-15) deli z Minnesoto, katere trener Chris Finch si je po zmagi s 111:90 nad Houstonom prislužil mesto trenerja zahodne konference na tekmi zvezd All-Star.

Nikola Jokić ni imel težav z Memphisovimi centri. FOTO: Matthew Stockman/Getty Images Via AFP

Nemec Franz Wagner je dosegel 38 točk in popeljal Orlando do zmage v Detroitu s 111:99. Novinec Charlotte Brandon Miller je dosegel osebni rekord sezone, 35 točk, vendar zaman, saj je bila gostujoča Indiana boljša s 115:99.

Kamerunec Pascal Siakam je s 25 točkami, osmimi skoki in devetimi asistencami najboljši pri Indiani, Aaron Nesmith pa je dodal 22 točk.