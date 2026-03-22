Utrujenost iz Francije botrovala porazu

Košarkarji Cedevite Olimpije so po tem, ko so se med tednom v četrtfinalu evropskega pokala z Bourg-en-Bressom poslovili od evropskega pokala, gostovali pri Igokei, zadnji ekipi v ligi za prvaka, in izgubili z 77:81. Fizična in psihična utrujenost po koncu evropskih tekmovanj sta bili očitno preveliki, da bi slavili zmago v jadranski ligi.

Začelo se je obetavno. Zmaji so si prvo občutno prednost v dvorani Laktaši priigrali še v uvodni četrtini, ko so povedli z 18:13, a se je ta do konca stopila na točko. V drugi četrtini je pri izidu 31:21 prednost prvič postala dvomestna, 10 točk prednosti pa so imeli Ljubljančani tudi ob odmoru.

Igokea - Cedevita Olimpija 81:77 (60:66, 34:44, 17:18, 34:44, 60:66) Športna dvorana Laktaši, gledalcev 700, sodniki: Javor, Kardum, Milojević. Igokea: Gavrilović 25 (13:18), Pierre-Louis 15 (5:6), Antunović 5, Lazić 3 (0:2), Rorie 1 (1:1), Popović 13 (3:4), Milosavljević 11 (4:7), Musić 4 (4:4), Jeremić 4 (2:3). Cedevita Olimpija: Stewart 15 (4:5), Gibson 16 (5:6), Radović 3, Nikolić 9 (6:6), Houindo 1 (1:4), Blažič 5, Hurt 13 (2:2), Škara 8 (1:1), Jaramaz 7 (2:4), Kennedy (0:2).

A tekma s tem ni bila odločena. Ob koncu tretje četrtine se je Igokea približala na 60:66 in v zadnjem delu povedla z 69:66. V tesni končnici so se Ljubljančanom zatresle roke. Ljubljančani so zadnji koš dosegli 3:20 minute pred koncem, ko je DJ Stewart poskrbel za izid 77:75.

Minuto kasneje je Nathaniel Amir Pierre-Louis zadel za izenačenje, Strahinja Gavrilović pa je izza črte prostih metov domače popeljal v vodstvo z 79:77. Olimpija je nato ob uspešnem skoku v napadu zapravila serijo šestih metov, Cameron Houindo je zgrešil tudi prosta meta, kar je osem sekund pred koncem kaznoval Gavrilović in postavil končni izid.

V naslednjem kolu prihodnjo soboto v Ljubljano prihaja Cluj-Napoca, še prej pa bosta ista tekmeca odigrala zaostalo tekmo prvega kola drugega dela. Ta bo v Romuniji v sredo.