Uživajo v vlogi zlikovca, ko utišajo občinstvo

V nedeljo zvečer je smetano na Oskarjih pobral film Paula Thomasa Andersona Ena bitka za drugo, enako bi lahko naslovili film o zadnjih dneh Cedevite Olimpije. Evroligaškemu Dubaju, boju za preživetje s Chemnitzom in ranjenemu ter zato še bolj nevarnemu Partizanu danes sledi osrednje dejanje – v Bourgu ob reki Reyssouze, ki se izliva v Saono, v poštev pride le zmaga, ki odpira vrata v polfinale. »Smo zdravi in pripravljeni za boj, radi imamo, ko prevzamemo vlogo zlikovca in utišamo dvorano,« v filmskem slogu pogumno napoveduje pred tednom dni prvi ljubljanski strelec D. J. Stewart.

V vrstah igralcev iz mesta s 40.000 prebivalci, ki leži 70 kilometrov stran od Lyona, ni izrazitega prvega zvezdnika, vsako tekmo lahko eksplodira nekdo drug. Nazadnje je bil to Darius McGhee z osmimi trojkami iz dvanajstih poskusov, danes bi lahko iz povprečja izstopil nekdo drug. »So nenavadno moštvo, tudi branilci so visoki in lahko pokrivajo več položajev. Tekma v gosteh je poseben izziv, nedvomno smo še bolj motivirani, je pa potrebno priznati, da je v Franciji lažje igrati kot v Turčiji ali Srbiji, navijači so veliko bolj umirjeni. Dvorana je lepa, ni pa največja,« prizorišče četrtfinalnega boja opisuje Rok Radović.