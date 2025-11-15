Legendarni Curry se je v San Antoniu približal magični stotici

Med občinstvom, ki podrobno spremlja ligo NBA, ima Steph Curry že desetletje in pol poseben status. Ko ujame strelski trenutek, je na igrišču neustavljiv, zadeva z vseh smeri, njegov bliskovito hiter izmet na trojki pa je postal del košarkarske legende. Kljub 37 letom se Curry ne ustavlja, v dveh večerih je San Antoniu nasul 46 oziroma 49 točk, Golden State je dvakrat zmagal.

Dvoboja Curryja in Victorja Wembanyame v San Antoniu sta bila nekaj posebnega. Koledar lige NBA je ponudil nenavadno priložnost, v 48 urah so Bojevniki odigrali dve tekmi v Teksasu z Ostrogami, obakrat je bil junak Curry. Ob sredini zmagi s 125:120 je dosegel 46 točk, v noči na soboto je igral še bolje.

»Kaj naj rečem, to so trenutki, zaradi katerih igramo, takrat je vse vredno. Ko pogledam na semafor, točke res izgledajo lepo, a ne gre samo za to. Vsak v moštvu je dal svoje, Garry je zadel dve trojki, Al je igral obrambo ... V slačilnici verjamemo, da smo še zmožni velikih zmag,« je bil po zadnji sireni in zmagi s 109:108, zanjo je prispeval tudi odločilni prosti met za končni rezultat, čustven Curry.

Kljub štirim šampionskim prstanom želja po zmagovanju ne pojenja, v 72 urah je odigral tri tekme in v petkovem večeru zbral kar 49 točk ob metu iz igre 16-26, zadel je 9 (!) trojk in bil popoln s črte prostih metov (8/8). Večeri, kot sta bila sredin in petkov v San Antoniu, so razlog, da je novi generaciji igralcev večinoma prav Stephen Curry, »morilec deškega obraza« glavni idol.

Liga NBA:

Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans 118:104

Miami Heat – NY Knicks 132:140

Brooklyn Nets – Orlando Magic 98:105

Philadelphia 76ers – Detroit Pistons 105:114

Portland Trail Blazers – Houston Rockets 116:140

Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks 134:147

Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves 110:124

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 133:127

Golden State Warriors – San Antonio Spurs 109:108