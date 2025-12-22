V Atlanti padel rekord in 302 točki, Dončić še čaka (VIDEO)

Neomejen dostop | že od 14,99€
V ligi NBA je v aktualni sezoni ritem igre še hitrejši kot v preteklosti, posledično spremljamo tekme z višjim številom košev. Dvoboj Chicaga in Atlante je bil kljub temu nekaj posebnega, gledalci so v svojevrstnem trilerju brez obrambe videli kar 302 točki in tesno zmago gostov, ki so za slavje s 152:150 trepetali do zadnje sekunde.
»Težko zmagaš, če že do polčasa prejmeš 80 točk,« se je zavedal zvezdnik Atlante Jalen Johnson. Prvič v tej sezoni se je zgodilo, da bi obe moštvi presegli 150 točk na tekmi, kjer nismo spremljali podaljškov, skupno pa šele osmič v zgodovini lige NBA. V zadnjih 35 letih so bile takšne le tri tekme.
Če dosežek Chicaga primerjamo z zadnjo tekmo LA Lakers, so Bulls v 48 minutah dosegli skoraj še enkrat več točk od Jezernikov (152:88). Pomanjkanje strelskega učinka lahko soigralce Luke Dončića, ki še čakajo na novice glede poškodbe prvega zvezdnika, močno skrbi.
Dončić je po dobrih predstavah v severnoameriški ligi NBA v vrhu glasovanja za najkoristnejšega igralca (MVP) sezone. Po prvi večji anketi stoterice novinarjev ESPN sta sicer najboljša Shai Gilgeous-Alexander in Nikola Jokić.
Gilgeous-Alexander je bil v glasovanju najboljši, saj ga je 57 novinarjev postavilo na prvo mesto. Skupaj je zbral 865 točk. Drugi je Jokić z 42 prvimi mesti in 822 točkami. Skupaj sta si razdelila 99 prvih mest v glasovanju novinarjev.
Dončić je na tretjem mestu prejel edino preostalo prvo mesto novinarjev. Zvezdnik Los Angeles Lakers je s povprečjem 35,2 točke, 9,1 podaje ter 8,8 skoka skupaj zbral 432 točk, na glasovnici pa se je znašel pri 95 od 100 glasovalcev. STA
