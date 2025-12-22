  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    V Atlanti padel rekord in 302 točki, Dončić še čaka (VIDEO)

    Košarkarji Chicaga in Atlante so odigrali tekmo z največ doseženimi koši v sezoni, končala se je s 152:150 in tesno zmago Bulls.
    Atlanta brez Traeja Younga je dobro obrambno moštvo, z organizatorjem igre pa povsem razpadejo v obrambi.
    Atlanta brez Traeja Younga je dobro obrambno moštvo, z organizatorjem igre pa povsem razpadejo v obrambi.
    Nejc Grilc
    22. 12. 2025 | 08:50
    22. 12. 2025 | 08:54
    2:34
    V ligi NBA je v aktualni sezoni ritem igre še hitrejši kot v preteklosti, posledično spremljamo tekme z višjim številom košev. Dvoboj Chicaga in Atlante je bil kljub temu nekaj posebnega, gledalci so v svojevrstnem trilerju brez obrambe videli kar 302 točki in tesno zmago gostov, ki so za slavje s 152:150 trepetali do zadnje sekunde.

    S prazniki v ZDA poškodovani Dončić res nima sreče

    »Težko zmagaš, če že do polčasa prejmeš 80 točk,« se je zavedal zvezdnik Atlante Jalen Johnson. Prvič v tej sezoni se je zgodilo, da bi obe moštvi presegli 150 točk na tekmi, kjer nismo spremljali podaljškov, skupno pa šele osmič v zgodovini lige NBA. V zadnjih 35 letih so bile takšne le tri tekme.

    Če dosežek Chicaga primerjamo z zadnjo tekmo LA Lakers, so Bulls v 48 minutah dosegli skoraj še enkrat več točk od Jezernikov (152:88). Pomanjkanje strelskega učinka lahko soigralce Luke Dončića, ki še čakajo na novice glede poškodbe prvega zvezdnika, močno skrbi.

    Dončić blizu, a še vedno daleč

    Dončić je po dobrih predstavah v severnoameriški ligi NBA v vrhu glasovanja za najkoristnejšega igralca (MVP) sezone. Po prvi večji anketi stoterice novinarjev ESPN sta sicer najboljša Shai Gilgeous-Alexander in Nikola Jokić.

    Gilgeous-Alexander je bil v glasovanju najboljši, saj ga je 57 novinarjev postavilo na prvo mesto. Skupaj je zbral 865 točk. Drugi je Jokić z 42 prvimi mesti in 822 točkami. Skupaj sta si razdelila 99 prvih mest v glasovanju novinarjev.

    Dončić je na tretjem mestu prejel edino preostalo prvo mesto novinarjev. Zvezdnik Los Angeles Lakers je s povprečjem 35,2 točke, 9,1 podaje ter 8,8 skoka skupaj zbral 432 točk, na glasovnici pa se je znašel pri 95 od 100 glasovalcev. STA

    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    Še nekaj o dr. Gregorju Kavčiču

    12. februarja letos mi je dr. Kavčič v novomeški bolnišnici vstavil endoprotezo desnega kolka. Naslednji dan sem bil doma.
    20. 12. 2025 | 10:00
    Sobotna priloga
    Strokovnjak za avtorske pravice

    Maske umetne inteligence so padle, med avtorji dobesedno vre

    Miha Trampuž razlaga, kako generativna umetna inteligenca krade, kaj brez našega privoljenja počne v tako imenovani črni škatli in kaj iz nje izvrže.
    Patricija Maličev 20. 12. 2025 | 05:00
    Šport  |  Nogomet
    Intervju

    Čeferin preživel zahtevno operacijo in udaril po Perezu

    Izpostavljamo del intervjuja z Aleksandrom Čeferinom o njegovem odnosu s predsednikom madridskega Reala Florentinom Perezom.
    Jernej Suhadolnik 21. 12. 2025 | 10:05
    Novice  |  Črna kronika
    Rekonstrukcija

    Osumljeni Slovenec Patrik se je vrnil v Stefaniino stanovanje

    Slovenec znova na prizorišču smrti graške vplivnice Stefanie Pieper, s katero sta bila v razmerju šest let.
    Tomica Šuljić 21. 12. 2025 | 12:28
    Magazin  |  Zanimivosti

ZAOBLJUBA
    ZAOBLJUBA

    Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

    Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 08:21
    Delov poslovni center  |  Energetika

ENERGIJA
    ENERGIJA

    Cene se iz ure v uro spreminjajo. Kaj vas lahko reši? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:45
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo so letošnji finalisti

    Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 06:00
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Delov poslovni center  |  Energetika

Vredno branja
    Vredno branja

    Nova pravila igre: Zakaj klasičen nakup energije ni več dovolj? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:45
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde

Podjetja
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije

Tehnološki velikani
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Chicago BullsNBALiga NBALuka DončićAtlanta Hawkspoškodbakošarka

    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    V Atlanti padel rekord in 302 točki, Dončić še čaka (VIDEO)

    Košarkarji Chicaga in Atlante so odigrali tekmo z največ doseženimi koši v sezoni, končala se je s 152:150 in tesno zmago Bulls.
    Nejc Grilc 22. 12. 2025 | 08:50
    Novice  |  Svet
    Rusija-Ukrajina

    V eksploziji avtomobila v Moskvi umrl ruski general

    Po poročanju ruskih medijev je avtomobil eksplodiral v okrožju Jasenevo na jugu ruske prestolnice, in sicer nekaj sekund po tem, ko je speljal.
    22. 12. 2025 | 08:49
    Novice  |  Svet
    Karibsko morje

    Maduro ob napadih ZDA na ladje: Pripravljeni smo pospešiti našo revolucijo!

    ZDA so v sklopu operacij v soboto zasegle naftni tanker s panamsko zastavo, imenovan Centuries, 10. decembra pa so zasegle sankcionirani tanker Skipper.
    22. 12. 2025 | 08:47
    Novice  |  Črna kronika

Kronika
    Kronika

    V bolnici v Sežani je zaposlena padla skozi okno

    Policisti PU Koper so obravnavali več voznikov, pri katerih so hitri testi pokazali prisotnost prepovedanih drog.
    22. 12. 2025 | 08:45
    Novice  |  Svet
    Podatki o trgu

    Drastičen preobrat na hrvaškem trgu nepremičnin, je zdaj čas?

    Visoke cene zavirajo trg in spreminjajo navade, zlasti med mlajšimi generacijami, ki vse pogosteje izbirajo najem namesto dolgoročnih kreditnih obveznosti.
    22. 12. 2025 | 07:59
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:12
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Renault 5 E-Tech electric: vozilo, ki Slovencem vrne nasmeh na ceste

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:14
    Novice  |  Znanoteh
    Raziskava

    Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 10:05
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost

Vredno branja
    Vredno branja

    Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

    Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 11:26
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAKUPOVANJE

    Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:17
    Magazin  |  Zanimivosti

OGREVANJE
    OGREVANJE

    Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije

DIGITALIZACIJA
    DIGITALIZACIJA

    Kje v Sloveniji se obeta prva slovenska tovarna umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 09:16
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
