V Atlanti padel rekord in 302 točki, Dončić še čaka (VIDEO)

V ligi NBA je v aktualni sezoni ritem igre še hitrejši kot v preteklosti, posledično spremljamo tekme z višjim številom košev. Dvoboj Chicaga in Atlante je bil kljub temu nekaj posebnega, gledalci so v svojevrstnem trilerju brez obrambe videli kar 302 točki in tesno zmago gostov, ki so za slavje s 152:150 trepetali do zadnje sekunde.

»Težko zmagaš, če že do polčasa prejmeš 80 točk,« se je zavedal zvezdnik Atlante Jalen Johnson. Prvič v tej sezoni se je zgodilo, da bi obe moštvi presegli 150 točk na tekmi, kjer nismo spremljali podaljškov, skupno pa šele osmič v zgodovini lige NBA. V zadnjih 35 letih so bile takšne le tri tekme.

Če dosežek Chicaga primerjamo z zadnjo tekmo LA Lakers, so Bulls v 48 minutah dosegli skoraj še enkrat več točk od Jezernikov (152:88). Pomanjkanje strelskega učinka lahko soigralce Luke Dončića, ki še čakajo na novice glede poškodbe prvega zvezdnika, močno skrbi.