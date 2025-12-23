  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    V Beograd prispel Obradovićev naslednik

    Košarkarski klub Partizan je potrdil prihod novega trenerja Joana Penarroye, ki je lani vodil Barcelono. Klub je pripeljal tudi nekdanjega igralca v ligi NBA.
    Joan Penarroya je novi trener Partizana. FOTO: Facebook KK Partizan Mozzart Bet
    Joan Penarroya je novi trener Partizana. FOTO: Facebook KK Partizan Mozzart Bet
    T. E., STA
    23. 12. 2025 | 10:56
    23. 12. 2025 | 11:02
    1:41
    Španec Joan Penarroya je novi trener beograjskega Partizana, ki nastopa v elitni evroligi, je sporočila srbska ekipa. Šestinpetdesetletni Španec je na tem položaju nasledil slovitega Željka Obradovića.

    Penarroya je v preteklosti vodil Andorro, Manreso, Burgos, Valencio in Baskonio, v sezoni 2024/25 pa je bil prvi trener Barcelone. Z Burgosom je dvakrat osvojil košarkarsko ligo prvakov in nato leta 2021 še medcelinski pokal FIBA. Poleg Pennaroye se je Partizanu pridružil tudi Uroš Dragićević, nekdnaji član trenerskega štaba Monaka.

    Konec novembra je sloviti Obradović zapustil položaj trenerja črno-belih, ki jih je vodil štiri leta in pol. V pismu navijačem je prevzel odgovornost za slabe rezultate. Legendarni Žoc je Partizan povedel tudi k naslovu evropskega klubskega prvaka.

    Beograjska ekipa, ki je z razmerjem zmag in porazov 6–11 na 17. mestu v 20-članski evroligi, je pogodbo podpisal tudi ameriški organizator igre Cameron Payne. Ta je lani igral za New York Knicks v ligi NBA.

    Šport  |  Košarka
    Liga ABA

    Washington z novim rekordom ustavil Krko

    Favorizirani košarkarji Partizana so v ligi ABA šele po hudem boju strli odpor Novomeščanov.
    22. 12. 2025 | 19:37
    Šport  |  Košarka
    KK Partizan

    Željko Obradović: Eno uro sem ležal in gledal v strop

    Željko Obradović je v javnem nagovoru odkril, zakaj je zapustil Partizan, kako so potekali stresni dnevi po vrnitvi v Beograd in kaj želi v prihodnje.
    Nejc Grilc 3. 12. 2025 | 09:30
    Šport  |  Košarka
    Beograd

    Na letališču prepričevali Obradovića, naj ostane (VIDEO)

    Potem ko se je sloviti košarkarski trener odločil za odhod iz Partizana, je v črno-belem delu Beograda zavrelo.
    28. 11. 2025 | 06:00
    Šport  |  Kolesarstvo
    Priprave v Španiji

    Pogačar že decembra podira rekorde

    Svetovni prvak Tadej Pogačar s sotekmovalci zaključuje priprave v Španiji, na slovitem vzponu Coll de Rates je potrdil, da je odlično na poti.
    23. 12. 2025 | 10:03
    Šport  |  Nogomet
    Rekord

    Bavarci leto končujejo tam, kjer so ga začeli

    Nemški Bayern je po visoki nedeljski zmagi nad Heidenheimom postavil rekord. Zgodovino je z novim zadetkom spisal tudi angleški napadalec Harry Kane.
    Tim Erman 23. 12. 2025 | 09:40
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevcu ukradel rekord in presenetil z odgovorom

    Mladi avstrijski smučarski skakalec Stephan Embacher ni bil povsem zadovoljen s seboj v Engelbergu.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 11:42
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Goldberger in Freund pri Domnu opazila pomembno spremembo

    Domen Prevc tudi za poznavalce glavni favorit bližnje 74. novoletne turneje v smučarskih skokih. Avstrijski del bo pričakal z rumeno majico.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 20:00
    Šport  |  Nogomet
    Intervju

    Čeferin preživel zahtevno operacijo in udaril po Perezu

    Izpostavljamo del intervjuja z Aleksandrom Čeferinom o njegovem odnosu s predsednikom madridskega Reala Florentinom Perezom.
    Jernej Suhadolnik 21. 12. 2025 | 10:05
    Novice  |  Svet
    Podatki o trgu

    Drastičen preobrat na hrvaškem trgu nepremičnin, je zdaj čas?

    Visoke cene zavirajo trg in spreminjajo navade, zlasti med mlajšimi generacijami, ki vse pogosteje izbirajo najem namesto dolgoročnih kreditnih obveznosti.
    22. 12. 2025 | 07:59
    PartizanŽeljko ObradovićevroligaJoan PenarroyaCameron Payne

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice  |  Slovenija
    Zimski regres

    Delodajalec zahteva izplačano božično nazaj, kaj zdaj?

    Inšpektorat opozarja, da se božičnice ne sme pogojevati, zmanjševati ali zahtevati vračil.
    23. 12. 2025 | 13:30
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Neymar obljubil naslov svetovnih prvakov, nato prestal operacijo

    Brazilski napadalec Neymar je selektorja Carla Ancelottija izzval, naj ga uvrsti na seznam igralcev, ki bodo nastopili na prihajajočem mundialu.
    23. 12. 2025 | 13:24
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Baby Center v roke madžarske skupine Talentis

    Ta že upravlja s trgovinami za otroke in mame na Madžarskem in Slovaškem.
    Nejc Gole 23. 12. 2025 | 13:16
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (23. 12.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 23. 12. 2025 | 12:04
    Novice  |  Svet
    Medijska bitka

    Tretji najbogatejši Zemljan se je s 40,4 milijardami vpletel v medijski prevzem

    Borba med Paramount Skydanceom in Netflixom za nadzor nad Warner Bros. Discovery predstavlja enega največjih medijskih prevzemov.
    23. 12. 2025 | 12:01
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (23. 12.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 23. 12. 2025 | 12:04
    Novice  |  Svet
    Medijska bitka

    Tretji najbogatejši Zemljan se je s 40,4 milijardami vpletel v medijski prevzem

    Borba med Paramount Skydanceom in Netflixom za nadzor nad Warner Bros. Discovery predstavlja enega največjih medijskih prevzemov.
    23. 12. 2025 | 12:01
