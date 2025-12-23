V Beograd prispel Obradovićev naslednik

Španec Joan Penarroya je novi trener beograjskega Partizana, ki nastopa v elitni evroligi, je sporočila srbska ekipa. Šestinpetdesetletni Španec je na tem položaju nasledil slovitega Željka Obradovića.

Penarroya je v preteklosti vodil Andorro, Manreso, Burgos, Valencio in Baskonio, v sezoni 2024/25 pa je bil prvi trener Barcelone. Z Burgosom je dvakrat osvojil košarkarsko ligo prvakov in nato leta 2021 še medcelinski pokal FIBA. Poleg Pennaroye se je Partizanu pridružil tudi Uroš Dragićević, nekdnaji član trenerskega štaba Monaka.

Konec novembra je sloviti Obradović zapustil položaj trenerja črno-belih, ki jih je vodil štiri leta in pol. V pismu navijačem je prevzel odgovornost za slabe rezultate. Legendarni Žoc je Partizan povedel tudi k naslovu evropskega klubskega prvaka.

Beograjska ekipa, ki je z razmerjem zmag in porazov 6–11 na 17. mestu v 20-članski evroligi, je pogodbo podpisal tudi ameriški organizator igre Cameron Payne. Ta je lani igral za New York Knicks v ligi NBA.