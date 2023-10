V Beogradu začetek dolge poti brez pretiranega stresa

V nadaljevanju preberite:

Za košarkarji Krke je turbulentna sezona 2022/23, med katero so osvojili prvo mesto na zaključnem turnirju 2. lige ABA in se že po enem letu odsotnosti vrnili med najboljše v regiji, toda v slovenskem prvenstvu in pokalu so se poslovili v polfinalu. Za naslednje mesece so si zastavili jasne cilje: na domači sceni želijo iztržiti več kot lani, v 1. ligi ABA pa se bodo poskušali na daleč ogniti stresnim trenutkom ob boju za obstanek do zadnjega kola. Zato ji bodo namenili posebno pozornost, prva priložnost bo današnje gostovanje pri FMP ob 17. uri.

Regionalne uvrstitve Novomeščanov v zadnjem desetletju so zgovorne, kaj pravijo? Kdo bi lahko bili tokrat njihovi tekmeci za sredino lestvice? Kdo bo vnovič skrbel za varno plovbo in kakšne spremembe je doživelo moštvo? Kdo je novi Krkin kapetan in zakaj se je poslovil Rok Stipčević? Imajo mlajši košarkarji potencial na višjo raven?