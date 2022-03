V Bologno so odpotovali z obliži, saj so se tam že večkrat opekli

V nadaljevanju preberite:

Z bolonjskim Virtusom, v letih 1998 in 2001 zmagovalcem evrolige pod imenom Kinder, so Olimpijini košarkarji v preteklosti bili nekaj legendarnih bitk in tudi v letošnjem evropskem pokalu so v uvodnih 14 kolih zbrali le eno zmago manj. Za navidezno izenačenostjo pa se skrivajo manj prijetni podatki. Ljubljančani so zadnjič ugnali velikega tekmeca v evroligi 2007/08, ko je nastopal kot VidiVici, v naslednjih soočenjih pa so vedno ostali praznih rok. V šestem spopadu v zadnjih treh sezonah bodo zato storili vse, da bi prekinili črni niz.

Kako so Bolonjčani izkoristili kolaps moskovskega CSKA in se dodatno okrepili? S kakšnimii težavami se vendarle soočajo pred današnjim spopadom in kaj o njih meni Jaka Blažič?