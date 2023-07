V Cedevito Olimpijo se vrača zlati reprezentant

Slovenski košarkarski reprezentant Jaka Blažič se vrača k Cedeviti Olimpiji. Kot so danes sporočili iz tabora zmajev, se Blažič po sezoni v Turčiji vrača v Ljubljano, kjer je že igral med letoma 2019 in 2022.

»Iskreno smo izredno veseli, da se eden od obrazov Cedevite Olimpije v zadnjem desetletju po enoletnem premoru vrača v naš klub. Verjamemo, da bo zopet prevzel vlogo enega od nosilcev in da bo vzgled s svojim pristopom in z delom v prihajajoči sezoni. Jaka je vrhunski človek in profesionalec, resnično se veselimo sodelovanja z njim,« je ob podpisu pogodbe z Blažičem med drugim povedal športni direktor ljubljanskega kluba, Vlado Ilievski.

Vrnitve v Ljubljano je vesel tudi Blažič. »Zelo vesel sem, da se po eni sezoni vračam v Ljubljano, in upam, da bomo skupaj ponovno spisali uspešno zgodbo, ki bo atraktivna za vse, ki podpirajo Cedevito Olimpijo,« je dejal 33-letni košarkarski reprezentant, ki je bil del zlate reprezentance z EP 2017.