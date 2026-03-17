V četrtfinalu znova slovo zmajev

Košarkarji Cedevite Olimpije so drugo leto zapored in tretjič v zadnjih petih sezonah izgubili v četrtfinalu evropskega pokala. Tokrat so jih s 83:79 (62:55, 41:39, 18:23) izločili igralci francoskega kluba Bourg-en-Bresse.

Najboljši strelec v ljubljanskem moštvu je bil Thomas Kennedy, ki je zbral 17 točk, le eno manj je dosegel Aleksej Nikolić. DJ Stewart (prosti meti 4:7) je prispeval 15 točk, 12 pa Umoja Gibson (trojke 0:4, 7 podaj).

Bourg-en-Bresse se je s tem uspehom uvrstil v polfinale, kjer ga v seriji na dve zmagi čaka zmagovalec jutrišnjega dvoboja med kluboma Hapoel Jeruzalem in Turk Telekom, Cedevita Olimpija pa se bo posvetila nastopom v ligi ABA. V šestih dneh bo med 22. in 28. marcem igrala z Igokeo in dvakrat s Cluj-Napoco.

Bourg-en-Bresse – Cedevita Olimpija 83:79 (62:55, 41:39, 18:23) Dvorana Ekinox, gledalcev 3500, sodniki: Kowalski (Poljska), Attard (Italija), Padros (Španija).

Bourg-en-Bresse: McGhee 9 (2:2), Mitchell 6 (1:2), Moulare 9, McDowell-White 6 (2:3), Gach 16 (8:9), Agee 4, Lindo 9 (3:4), Kokila 4, Mokoka 20 (3:4).

Cedevita Olimpija: Stewart 15 (4:7), Gibson 12 (6:6), Nikolić 16 (4:6), Houindo 5 (1:2), Blažič 6 (2:3), Hurt 3, Škara 5 (1:1), Kennedy 17 (3:3).

Prosti meti: Bourg-en-Bresse 21:26, Cedevita Olimpija 21:28.

Met za tri točke: Bourg-en-Bresse 12:34 (Mokoka 5, Moulare 3, Gach 2, Mitchell, McGhee), Cedevita Olimpija 4:16 (Nikolić 2, Stewart, Hurt)

Osebne napake: Bourg-en-Bresse 24, Cedevita Olimpija 26.

Pet osebnih: Kokila (40.).

Zmaji so tako končali nastope v evropskem pokalu in še naprej ostajajo brez zmage v četrtfinalih. Lani jih je po dobri predstavi in vodstvu z 19 točkami prednosti premagal Bahcesehir, v sezoni 2021/22 pa je bil v Stožicah po tesni končnici od njih boljši Bursaspor.