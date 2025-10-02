V Dallasu naj bi o Dončiću več let prikrivali resnico

Ko so Jezerniki pred dnevi objavili uradne podatke pred novo sezono lige NBA, je marsikateri navijač dvignil obrv. Pod imenom Luke Dončića je zapisana teža 111 kilogramov (244 funtov), kar je 6,3 kilograma več od lanskih uradnih 104 kilogramov (230 funtov), s katerimi ga je vodil njegov nekdanji klub iz Dallasa.

Uganka se le še poglobi ob spoznanju, da je Dončić celotno poletje navduševal z objavami, ki so kazale na izjemno fizično preobrazbo. Mediji so si izposodili celo izraz »maščevalno telo« (revenge body), s katerim naj bi odgovoril na ostre kritike o slabi telesni pripravljenosti, ki so po odmevni menjavi prihajale iz Teksasa.

Kako je torej mogoče, da je zdaj, ko je videti vitkejši kot kadarkoli, uradno težji?

Dončić je celotno poletje navduševal z objavami, ki so kazale na fizično preobrazbo. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

So imele tehtnice v Dallasu drugačno umeritev?

Odgovor se, kot kaže, skriva v pisarnah njegovega nekdanjega kluba.

Vse več virov namiguje, da so bili uradni podatki pri Dallasu plod kreativnega računovodstva in so kazali precej nižjo težo od dejanske.

O'Donnell v svoji analizi spomni na poročanje ESPN-ovega novinarja Tima McMahona iz leta 2021, ki je takrat razkril, da naj bi Dončić na priprave že drugo leto zapored prišel s težo preko 118 kilogramov, čeprav je bil uradno naveden s 104.

Še več, po poročanju portala BasketNews.com naj bi njegova teža med lansko sezono v določenem trenutku dosegla celo 122,5 kilograma. V luči teh informacij današnjih 111 kilogramov ne pomeni, da se je zredil, temveč da je v resnici v precej boljši formi.

Uradna teža Luke Dončića pri Jezernikih je zapisana kot 111 kilogramov. FOTO: Ronald Martinez/AFP

Zdi se, da so Jezernikov, za razliko od Mavericksov, pri navajanju podatkov preprosto bolj transparentni.

»Skoraj gotovo je, da so v Dallasu več let prikrivali Lukovo pravo težo, medtem ko se je sam med sezono spravljal v formo,« je kritičen O'Donnell.

Z novim telesom in starimi pričakovanji

Ta uganka tako postavlja podlago za najpomembnejšo sezono v Dončićevi karieri. To bo njegova prva polna sezona v zlato-vijoličastem dresu, kjer kljub prisotnosti legendarnega LeBrona Jamesa vse bolj prevzema vlogo nespornega vodje.

»Jezerniki so Lukova ekipa in šli bodo tako daleč, kot jih bo lahko popeljal,« še piše O'Donnell, s čimer nakazuje na prenos odgovornosti z Jamesa na slovenskega asa.

Luka Dončić kljub prisotnosti legendarnega LeBrona Jamesa prevzema vlogo vodje ekipe. FOTO: Ronald Martinez/AFP

Dejstvo, da je klub odkrito objavil njegovo realno težo, je lahko znak novega, bolj iskrenega odnosa. To odpravlja nepotrebna ugibanja in postavlja Dončića v položaj, kjer se lahko osredotoči izključno na igro.

Pritisk bo ogromen, saj so pričakovanja v Los Angelesu vedno najvišja. Če bo Dončić 'tisti pravi' se lahko Los Angelesu obeta sezona, v kateri bodo znova merili na sam vrh.

Na 28 tekmah, ki jih je po menjavi odigral za ekipo iz mesta angelov, je v povprečju dosegal 28,2 točke, 8,1 skoka in 7,5 podaje.