Zadnji ostanek Dončićeve dobe je v Dallasu dobil nogo

V Teksasu se je nova košarkarska doba začela zares. Jason Kidd je pričakovano dobil nogo, potem ko je na mesto predsednika košarkarskih operacij prišel Masai Ujiri, v Dallas bo želel pripeljati strokovnjaka, ki bo bližje njegovi košarkarski filozofiji in ki bo iz Cooperja Flagga uspel potegniti največ. S Kiddom se je Dallas razšel, čeprav mu dolgujejo še več kot 40 milijonov dolarjev.

Po petih letih Dallas Mavericks torej znova iščejo glavnega trenerja. Pod vodstvom Kidda, ki je nasledil Ricka Carlisla, so leta 2024 prišli v finale lige NBA, nova garnitura pa je v njem videla ostanek nesrečne dobe, ki je kulminirala z menjavo Luke Dončića in med navijači povzročila velike nemire.

Vse odtlej privrženci Dallasa Kiddu niso bili pretirano naklonjeni, Nico Harrison pa mu je vseeno pred začetkom sezone podaljšal pogodbo. »Zahvaljujemo se Jasonu za vse, kar je naredil za to moštvo, a zdaj je čas, da gremo v drugo smer in začnemo delati drugače,« je pojasnil Ujiri, ki bo poskušal prenoviti moštvo kot glavni za športne odločitve. Ima bogate izkušnje iz Toronta, kjer je s Kawhijem Leonardom postal tudi prvak lige NBA.

Jason Kidd je ostal brez službe. Foto Jerome Miron/Reuters

Kidd je imel z Dallasom sklenjeno pogodbo še za štiri leta, dolgujejo mu več kot 40 milijonov dolarjev. Kdo ga bo nasledil, zaenkrat ni znano, omenjajo se številni pomočniki, v prvi vrsti Terry Stotts, ki je zapustil Golden State in želi postati glavni trener, morda pa ima predsednik moštva Patrick Dumont v rokavu še kakšnega asa.

Naslednik Jasona Kidda bo imel pomembno prednost, nad njim ne bo viselo breme Dončićeve zapuščine, imel pa bo privilegij vodenja enega najboljših mladih igralcev v ligi, kar Flagg zagotovo je.