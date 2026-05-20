  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Zadnji ostanek Dončićeve dobe je v Dallasu dobil nogo

Košarkarji Dallas Mavericks iščejo novega glavnega trenerja, Jason Kidd je izgubil službo v Teksasu.
Dončić in Kidd naj bi predvsem v zadnji sezoni imela skrhan odnos. FOTO: Richard Rodriguez/AFP
Galerija
Dončić in Kidd naj bi predvsem v zadnji sezoni imela skrhan odnos. FOTO: Richard Rodriguez/AFP
Nejc Grilc
20. 5. 2026 | 09:33
20. 5. 2026 | 11:37
2:12
A+A-

V Teksasu se je nova košarkarska doba začela zares. Jason Kidd je pričakovano dobil nogo, potem ko je na mesto predsednika košarkarskih operacij prišel Masai Ujiri, v Dallas bo želel pripeljati strokovnjaka, ki bo bližje njegovi košarkarski filozofiji in ki bo iz Cooperja Flagga uspel potegniti največ. S Kiddom se je Dallas razšel, čeprav mu dolgujejo še več kot 40 milijonov dolarjev.

image_alt
V New Yorku po rekordnem večeru znova visijo z uličnih svetilk (VIDEO)

Po petih letih Dallas Mavericks torej znova iščejo glavnega trenerja. Pod vodstvom Kidda, ki je nasledil Ricka Carlisla, so leta 2024 prišli v finale lige NBA, nova garnitura pa je v njem videla ostanek nesrečne dobe, ki je kulminirala z menjavo Luke Dončića in med navijači povzročila velike nemire.

Vse odtlej privrženci Dallasa Kiddu niso bili pretirano naklonjeni, Nico Harrison pa mu je vseeno pred začetkom sezone podaljšal pogodbo. »Zahvaljujemo se Jasonu za vse, kar je naredil za to moštvo, a zdaj je čas, da gremo v drugo smer in začnemo delati drugače,« je pojasnil Ujiri, ki bo poskušal prenoviti moštvo kot glavni za športne odločitve. Ima bogate izkušnje iz Toronta, kjer je s Kawhijem Leonardom postal tudi prvak lige NBA.

Jason Kidd je ostal brez službe. Foto Jerome Miron/Reuters
Jason Kidd je ostal brez službe. Foto Jerome Miron/Reuters

Kidd je imel z Dallasom sklenjeno pogodbo še za štiri leta, dolgujejo mu več kot 40 milijonov dolarjev. Kdo ga bo nasledil, zaenkrat ni znano, omenjajo se številni pomočniki, v prvi vrsti Terry Stotts, ki je zapustil Golden State in želi postati glavni trener, morda pa ima predsednik moštva Patrick Dumont v rokavu še kakšnega asa.

Naslednik Jasona Kidda bo imel pomembno prednost, nad njim ne bo viselo breme Dončićeve zapuščine, imel pa bo privilegij vodenja enega najboljših mladih igralcev v ligi, kar Flagg zagotovo je.

Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Nesporno je, da je bil naročnik izraelske obveščevalne agencije Janez Janša

Do 22. maja je rok za ustavno pritožbo, ki jo lahko vloži vsakdo, ki meni, da je bil zaradi tujega vpliva onemogočen demokratični volilni proces.
19. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Slovenska pevka, ki je umorila babico, snema pesmi in piše knjige

Maja Tripar je za zapahi napisala knjigo Zvezda črne kronike. Sorodnikom žrtve jo je uspelo umakniti iz prodaje.
Moni Černe 18. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Državni svet nižjo plačno uvrstitev razume kot nespoštovanje institucije

Državni svet: Marka Lotriča zmotila višina plače in da bo zvišanja deležen z novim sklicem.
Barbara Hočevar 20. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Bosna in Hercegovina

Most na mejnem prehodu Gradiška razpadel, promet zaustavljen

Razpad dela mostu čez Savo na mejnem prehodu Gradiška je ustavil mednarodni promet v tem delu BiH, logična rešitev je na dlani.
Novica Mihajlović 19. 5. 2026 | 11:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
1. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Poslovna konferenca

V živo:      V živo: Ustvarjanje zmagovalcev prihodnosti

Na poslovni konferenci z zanimivi gosti o športu kot poslovni, razvojni in družbeni priložnosti.
Marjana Kristan Fazarinc 20. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Deset projektov, ki bodo preobrazili slovensko zdravstvo

Na konferenci o zdravstvu prihodnosti so razpravljali o digitalni transformaciji v zdravstvu, o pomenu tega ter izkušnjah iz prakse.
Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 20:39
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Konferenca šport

Starši ostanejo starši in prva podpora športniku

Starši vrhunskih športnikov o vzgoji vrhunskih športnikov.
Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 13:44
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Poslovna konferenca

Odličnost, spoštovanje in prijateljstvo so vrednote športa

Franjo Bobinac: V športu brez vrednot ne gre. Odličnost v športu ni samo zmaga, ampak odličnost, ki jo je treba ponavljati iz tekme v tekmo.
Marjana Kristan Fazarinc 19. 5. 2026 | 13:33
Preberite več

Več iz teme

Dallas MavericksJason KiddLiga NBALuka Dončić

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Svet so ljudje
Svet so ljudje

Požar v evrovizijski kuhinji

Ker je moldavska strokovna žirija romunski izvajalki namenila zgolj tri glasove, so se zamajali temelji prijateljstva med državama.
20. 5. 2026 | 12:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Litva

Sirene v prestolnici Litve, v zaklonišče tudi predsednik in premierka

Za kratek čas so zaprli tudi letališče v prestolnici in ustavili železniški promet.
20. 5. 2026 | 12:26
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Slavje Arsenala

V ekstazi želel podariti uro za 24.000 evrov, nogometaš darila ni sprejel

V severnem Londonu je bilo včeraj zvečer in danes zjutraj kar nekaj nenavadnih prizorov, navijači z vseh koncev so si dali duška.
20. 5. 2026 | 12:25
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (20. 5.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 20. 5. 2026 | 12:16
Preberite več
Novice  |  Svet
Tragična potapljaška nesreča na Maldivih

Slovenski jamski potapljač: V dveh minutah se lahko izgubiš v popolni temi

Po najhujši potapljaški nesreči v zgodovini otoške države oblasti preiskujejo, zakaj se skupina izkušenih raziskovalcev ni vrnila iz globokomorske jame.
20. 5. 2026 | 12:11
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Slavje Arsenala

V ekstazi želel podariti uro za 24.000 evrov, nogometaš darila ni sprejel

V severnem Londonu je bilo včeraj zvečer in danes zjutraj kar nekaj nenavadnih prizorov, navijači z vseh koncev so si dali duška.
20. 5. 2026 | 12:25
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (20. 5.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 20. 5. 2026 | 12:16
Preberite več
Novice  |  Svet
Tragična potapljaška nesreča na Maldivih

Slovenski jamski potapljač: V dveh minutah se lahko izgubiš v popolni temi

Po najhujši potapljaški nesreči v zgodovini otoške države oblasti preiskujejo, zakaj se skupina izkušenih raziskovalcev ni vrnila iz globokomorske jame.
20. 5. 2026 | 12:11
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Kulinarika
Vredno branja

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
18. 5. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

SOF 2026: največji marketinški dogodek v Sloveniji

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
Promo Delo 19. 5. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
15. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Spomladanski oddih ob morju

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo