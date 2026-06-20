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Košarka

Luka Dončić je vodstvu LA Lakers poslal jasno sporočilo in opozorilo

Luka Dončić je v minulih dneh v Španiji gostoval v več podkastih in odkril, kaj si najbolj želi pred naslednjo sezono.
Luka Dončić se bo danes javnosti predstavil tudi v domovini. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters
Galerija
Luka Dončić se bo danes javnosti predstavil tudi v domovini. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters
N. Gr.
20. 6. 2026 | 09:05
20. 6. 2026 | 09:44
2:59
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Pri Los Angeles Lakersih se začenja pomembno poletje, v katerem bo imel Luka Dončić jasno besedo pri sestavi moštva, to je javno potrdil tudi Rob Pelinka, ki je vodja športnega dela in kadrovanja ob Pacifiku. Slovenski zvezdnik je po koncu sezone priznal, da četrto mesto po rednem delu lige NBA in izpad v drugem krogu končnice zanj ne pomenita uspeha: »Sezona je bila slaba.«

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Dončić razkril, s kom bi igral ena na ena

Lakersi so redni del končali z izkupičkom 53 zmag in 29 porazov, v polfinalu zahodne konference pa jih je Oklahoma izločila s 4:0 v zmagah, potem ko se slovenskemu zvezdniku ni uspelo vrniti na parket po poškodbi zadnje stegenske mišice. Dončić je v pogovoru za špansko Marco sezono ocenil brez olepševanja.

»Mislim, da je bila slaba. Kadar ne zmagaš, je sezona slaba. Če ne zmagaš, ni dobra,« je dejal Dončić, ki pri oceni ni iskal izgovorov v poškodbah ali okoliščinah. V drugem pogovoru, pri španskem Drafteados, je Dončić precej konkretno opisal, kakšno pomoč potrebuje v ekipi. »Če imam ob sebi strelce, me ne bodo toliko podvajali in to mi pomaga. Mislim, da vedno potrebujem strelce okoli sebe, ker me ekipe veliko podvajajo. Potrebujem tudi centre, ki lahko visoko skočijo in blokirajo mete,« je povedal.

Dončić si tudi v prihodnje ob sebi želi Austina Reavesa. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters
Dončić si tudi v prihodnje ob sebi želi Austina Reavesa. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Obljubili so nam veliko

Po poročanju novinarja mreže ESPN Davida McMenamina imajo v taboru Dončića dovolj čakanja. »Luka si želi šampionsko moštvo ne danes, temveč včeraj. Odkar smo prišli v Los Angeles, nam obljubljajo, da bodo poleti 2026 naredili vse in da bomo takrat videli pravo ekipo okrog Luka. Zdaj je prišlo poletje 2026, zanima me, kaj bo iz tega,« je povedal neimenovani vir blizu Luka.

Formula je znana že iz Dallasa, Luka potrebuje več prostora v napadu, boljše zunanje strelce in atletsko moč pod obročem. To je bila formula, s katero je Dončić v Dallasu najbolje izkoriščal igro dva na dva, iskal odprte mete z razdalje in visoke centre po podajah nad obroč. V zadnjih dneh se je že omenjal Daniel Gafford kot ena od možnih tarč, v teh dneh pa Lakers še vedno iščejo način, kako bi se vključili v lov za Giannisom Antetokounmpom.

Naslednji pomemben korak v ligi NBA je torkov nabor, nato sledi začetek prestopnega roka.

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Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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