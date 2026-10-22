V Dončiću ogenj že tli, zbudil se je tudi duh Shaquilla O'Neala

Že deveto sezono slovenski zvezdnik igra v ligi NBA, tekmeci pa se kljub temu še vedno ujamejo v past in se z njim spustijo v besedni dvoboj. Luka Dončić dodatne motivacije ne potrebuje, ko pa jo dobi, se spremeni v vihar na parketu, ki je v treh četrtinah Golden State odpihnil nazaj v severno Kalifornijo. Tretja najvišja zmaga za uvod v sezono v zgodovini slavne franšize ni razlog za evforijo, pravo vrednost Jezernikov bodo pokazala boljša moštva, po manj kot 30 minutah igre v novi sezoni pa je že jasno, da napovedi o Dončiću v življenjski formi niso bile brez podlage. Prvi tekmovalni večer ne prinese naslova, lahko pa postavi ton za mesece, ki sledijo. Dončić to jesen ničesar ne prepušča naključju, njegov PR stroj se je vrtel na polnih obratih in z brezplačnim parkiriščem za ...