V dvorani Bonifika v glavnih vlogah domača dirigenta

Bolje za tri točke kot za dve

Koper Primorska : Mega Bemax 93:87 (68:62, 43:42, 15:25) Dvorana Bonifika, gledalcev 800, sodniki Javor (Slo), Jovčić (Srb) in Porobić (BiH).

Koper Primorska: Gibbs 23 (4:7), Barič 24 (3:5), Kosi 4, Lazić 7 (1:1), Hodžić 19 (3:8), Dimec 3, Nemanič 5 (0:1), Luković 8 (0:1).

Mega Bemax: Mišković 16 (3:5), Perry 22 (3:8), Ašćerić 7 (1:3), Simonović 10 (0:1), Nenadić 12 (1:3), Cerovina 5 (1:5), Stanić 2, Mesiček 13 (2:3).

Koper – Nadaljevanje 18. kola košarkarske lige ABA je prineslo še eno zmago slovenskim moštvom. Po Cedeviti Olimpiji je bila uspešna tudi Koper Primorska, ki je v domači dvorani ugnala Mego Bemax s 93:87 ter se z izkupičkom 11 zmag in sedmih porazov izenačila z Ljubljančani na lestvici.Koprčani so gostili zadnjeuvrščeno moštvo regionalne lige in dosegli tretjo zaporedno zmago, čeprav sta v njihovih vrstah manjkala centerin branileca. Slabše so sicer začeli tekmo in v uvodni četrtini zaostali za razpoloženimi gosti kar za deset točk. Toda slovenski prvaki so že v drugem delu tekme strnili vrste in ob polčasu odšli na glavni premor s prednostjo ene točke.Uspešno so igrali tudi v tretji četrtini in zdelo se je, da bodo tekmo varno pripeljali do konca. A gosti še niso rekli zadnje besede. Mega Bemax je sredi zadnje četrtine prešla v vodstvo s 76:75, a takoj zatem je Koprčanom uspel niz 8:0, s katerim so razrešili zadnje dvome.Najbolj razpoložen v moštvu zmagovalcev je bil organizator igreki je 24 točkam (met za dve 6:7, za tri 3:5) dodal sedem skokov in pet asistenc. Drugi dirigentje prispeval 23 točk (za dve in za tri po 4:7), kapetan moštvapa je dosegel 19 točk (za dve 4:6, za tri 3:8) in osem skokov. Primorci so imeli sicer boljši izkoristek metov za tri točke (11:23 ali 48 odstotkov) kot za dve točki (46 odstotkov).