    Košarka

    V gledališki Areni so Srbi ujeli naivne in razglašene Slovence v past

    Srbska košarkarska reprezentanca je v Beogradu že do polčasa dosegla 64 točk in gladko premagala Slovenijo s 106:72. Veliko razlogov za skrb Slovencev.
    Luka Dončić je hitro izgubil živce in tudi voljo do igre, ko so se Srbi poigravali s Slovenci. FOTO: Leon Vidic
    Luka Dončić je hitro izgubil živce in tudi voljo do igre, ko so se Srbi poigravali s Slovenci. FOTO: Leon Vidic
    Nejc Grilc
    21. 8. 2025 | 21:52
    21. 8. 2025 | 21:54
    3:29
    Pred tekmo Srbije in Slovenije so bila velika pričakovanja na obeh straneh, slovensko izbrano vrsto so srbski navijači pričakali že na letališču, da bi videli Luko Dončića, tudi na parketu so si obetali zanimiv dvoboj. A je tokrat zares igralo le eno moštvo, Srbija je bila za razred, dva, morda celo tri boljši nasprotnik in zmagala s 106:72.

    Že delni izid 10:0 na začetku tekme je pokazal, da bo Slovencem težko. Srbi so imeli v obrambi le eno nalogo, Dončića so podvajali na vsakem koraku, visoki košarkarji so mu preprečevali podaje v raketo in mete za tri in Luka se je po nekaj minutah umaknil na stran. Slovenci so poskušali z meti od daleč, a podobno kot skozi celotno pripravljalno obdobje met nikakor ni stekel. Edo Murić in Klemen Prepelič sta serijsko grešila, znova je nekaj več dobrih potez pokazal le Gregor Hrovat.

    Malo energije je prinesel Martin Krampelj, a so bile to le kaplje v morje. V napadu so Srbi počeli, kar so želeli, v raketi so najprej Nikola Jokić, nato Nikola Jović, za njim pa še Nikola Milutinov počeli, kar se jim je zahotelo. In če so Slovenci panično zgostili prostor pod košem, so bili takoj kaznovani z uspešnimi meti z razdalje. Kaj bi šele bilo, če bi bil nekdanji MVP evrolige Vasilije Micić že pripravljen na resne igralske napore in bi mrežico polnil še on ...

    V manj kot 15 minutah igre je Slovenija prejela več kot 50 točk, do polčasa že 64. Slovenci so se ujeli v past, ta izvedba srbske reprezentance blesti v hitri igri in tranziciji, Slovenci so jim poskušali odgovoriti, a so prevečkrat brezglavo zbezljali in poskušali s prehitrimi meti za tri, namesto da bi vsaj poskusili postaviti uigrano akcijo. Tudi Dončiću je pred gledališko in nenavadno tiho publiko v razprodani Areni »padlo dol«, občasno je še poskušal z akcijami bolj »iz inata«, a je bil vidno nejevoljen, dvoma o zmagovalcu pa tokrat že od prvih sekund tekme ni bilo.

    Sredi tretje četrtine je imel dovolj, sedel je na klop, enako kot tudi zvezdniki Srbije, do konca tekme so na obeh straneh igrali večinoma le še igralci s klopi. O zadnjih 15 minutah tekme je težko povedati veliko, obe reprezentanci sta bolj kot ne le čakali na zadnjo sireno, za enega redkih prebliskov je tik pred koncem poskrbel Rok Radović s silovitim zabijanjem.

    Končnih 106:72 niti ni pomembnih, razlika bi lahko bila tudi višja. Srbija je pokazala, zakaj meri na zlato, Slovenija pa bo potrebovala veliko bolj disciplinirano igro, če želi na evropskem prvenstvu pustiti pozitiven vtis. Zgolj z zanašanjem na čarovnije Dončića, ki roko na srce tokrat ni pokazal veliko, proti kakovostnim reprezentancam ne bo šlo. 

    Več iz teme

    košarkaLuka DončićSrbijaNikola JokićPrijateljska tekmaSlovenijasrbska košarkarska reprezentancaeurobasket 2025

