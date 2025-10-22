V Istanbulu je prišel čas, da Olimpija poravna račune

Z uspehom na tekmi z Arisom pred tednom dni so košarkarji Cedevite Olimpije postavili rekord, še nikoli niso sezone evropskega pokala začeli s tremi zaporednimi zmagami. Na sedmih tekmah za uvod v novo sezono so klonili le enkrat, v Podgorici je bila boljša Budućnost.

Danes (18) jih čaka najbolj zahteven tekmec doslej, v Istanbulu se bodo v reprizi lanskega četrtfinala pomerili z Bahčešehirjem in se Turkom poskušali oddolžiti za nesrečen razplet tekme, ki bi se lahko končala tudi s slavjem Ljubljančanov. V aktualni sezoni Olimpijo krasi hitra in učinkovita igra v napadu, v povprečju zmaji na tekmo dosežejo več kot 88 točk.

Zvezdan Mitrović odlično vodi ljubljansko moštvo. FOTO: Cedevita Olimpija

Najboljši strelec je Aleksej Nikolić, ki v evropskem pokalu dosega po 18 točk na tekmo, pri Bahčešehirju pa izstopa Malachi Flynn s povprečjem 19,5 točke. Pri Olimpiji je proti Zadru prvič igral Luka Brajković, ki je zacelil poškodbo in okrepil konkurenco pod košem, v Turčiji se po odsluženi kazni na klop vrača trener Zvezdan Mitrović, ki je glavni adut tokratne zasedbe slovenskih prvakov.