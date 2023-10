V Istanbulu še tretji poraz Cedevite Olimpije

Košarkarji Cedevite Olimpije v 3. kolu evropskega pokala niso dočakali prve zmage. Po Hapoelu iz Tel Aviva in Joventutu jih je v Istanbulu premagal še Bešiktaš s 73:66 (59:52, 43:38, 20:17).

Ljubljančani so zadnjič vodili s 33:32, v tretji četrtini so zaostajali s 47:59, v 32. minuti pa le še z 58:59 in do zadnjih trenutkov ogrožali gostitelje. Točke so povečini prispevali tuji košarkarji: Stewart 15, Cobbs 14, Armand, Sow po 10, Jones 6, Blažič in Ščuka po 4, Matković 3, slovenski reprezentant Gregor Glas ni dobil priložnosti za igro.

Karlo Matković je moral sredi tretje četrtine zapustiti igrišče zaradi udarca v obraz in se do konca tekme ni vrnil na parket. Trener Simone Pianigiani zaradi poškodb ni mogel računati niti na Roka Radovića, Nikolo Radičevića in seveda Eda Murića, ki bo odsoten večji del sezone.

Pri Bešiktašu, ki je prišel do tretjega uspeha, so izstopali: Matthews (18), Mitchell (12) in Ugurlu (11). Cedevita Olimpija je metala za tri točke 4:17, izgubila skok z 39:46 in zbrala le 8 asistenc.

»Lahko sem ponosen na svoje fante, saj smo na enem od najtežjih gostovanj znova prikazali napredek. Bešiktaš je stopnjeval pritisk vseh 40 minut, obenem je igral izredno fizično, vemo pa tudi za naše težave z enim organizatorjem igre in dejstvom, da se še ne poznamo dovolj dobro. Dobro smo se upirali in igrali odlično v obrambi. Tekma je bila napeta, nato pa smo v drugem polčasu izgubili še Karla, ko smo bili povsem blizu, do konca dvoboja pa je bilo še kar nekaj časa. Igralci kažejo napredek, trend moramo ohraniti tudi v prihodnje,« je poudaril Simone Pianigiani.

Slovenski prvaki bodo v 4. kolu 25. t. m. gostili ukrajinski Prometej, ki je po uvodnih nastopih pri izkupičku 1:2. V prejšnjem kolu ga je Bešiktaš premagal z 92:70.