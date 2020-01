V Kopru bo vse drugače, kot je bilo v Morači

Ljubljana – Košarkarji v ligi ABA so silvestrovali brez uradno vodilnega na lestvici, saj se vodstvo tekmovanja še ni izreklo o usodi derbija med Budućnostjo in Crveno zvezdo, na katerega gostje 30. decembra niso pripotovali, ker so ocenili, da bi bili v Podgorici ogroženi. O verjetnem zmagovalcu za zeleno mizo in kaznih naj bi spregovorili šele danes. Zato pa bo črnogorski prvak danes skupaj s Koprom Primorsko prvi stopil na sceno v letu 2020. Cedevita Olimpija bo v nedeljo opoldne gostila Igokeo, Krka pa bo prišla na vrsto šele v ponedeljek.



Kdo bi lahko po imenitnem ognjenem krstu slovenskih prvakov med regionalno elito pomislil, da bo njihovo veselje trajalo tako malo časa? Koprčani so 20. oktobra s 83:80 položili na pleča Budućnost v dvorani Morača, pred revanšo v Bonifiki pa so karte razporejene povsem drugače. Po odhodu vseh najboljših košarkarjev in trenerja Jurice Golemca bo v preostalih devetih kolih uspeh že sleherna zmaga Primorcev, za obstanek pa se jim zaradi zdajšnjega izkupička 8:5, s katerim so še vedno pred branilko naslova Crveno zvezdo, niti ni treba posebej bati.



Igokea, Zadar in Mega Bemax (po 3:10) so namreč daleč zadaj. Pod vodstvom nadomestnega trenerja Andreja Žaklja se bodo tako lahko Koprčani sproščeno lotili rehabilitacije moštva in kazali zobe favoriziranim tekmecem, kar so dokazali v zadnjih dveh nastopih proti Crveni zvezdi in Partizanu. Budućnost je medtem okusila dva neprijetna poraza na gostovanjih pri FMP in Zadru, torej ni neranljiva.

Tokrat brez podaljškov?

Zanimivo je bilo tudi prvo soočenje med Cedevito Olimpijo in Igokeo v Laktaših, saj so ga Ljubljančani dobili s 95:90 šele po dveh podaljških. Po štirih zmagah v zadnjih petih kolih (ugnala jih je le Budućnost) bodo zato poskusili ostati neporaženi na domačem parketu, po epizodi v Tivoliju tokrat znova v Stožicah.



Trener Ljubljančanov Slaven Rimac vendarle opozarja: »Igokea je v krogu najbolj ogroženih moštev, zato bo v preostalih kolih poskusila izkoristiti vsako priložnost za vzpon po lestvici. Dvoboj moramo vzeti resno, upam, da so bile težave na zadnjih tekmah z Mego Bemaxom in Cibono pravočasno opozorilo. Prazniki lahko na igralce vplivajo negativno in jim načnejo osredotočenost, toda z zmago bi dosegli veliko. Hkrati bomo morali biti pazljivi in pripravljeni na vse. Videli bomo, kateri košarkarji Igokee bodo nastopili v nedeljo, saj so imeli veliko težav s poškodbami glavnih adutov. Ne glede na to, ali bodo vsi igrali ali ne, pa moramo biti pozorni predvsem na svojo igro in prikazati čim boljšo predstavo.«



Pari 14. kola lige ABA, sobota: Koper Primorska – Budućnost (17), Partizan – Mornar (19), FMP – Cibona (21); nedelja: Cedevita Olimpija – Igokea (12), Zadar – Mega Bemax (18); ponedeljek: Crvena zvezda – Krka (17).



Pari 13. kola SKL za moške, sobota: Šentjur – Zlatorog (19), Šenčur GGD – Rogaška (19), Terme Olimia – Helios Suns (19); že odigrano – Hopsi Polzela : Koper Primorska 85:84.