V Kopru in Domžalah razplet po okusu gostiteljev

Helios letel s krili

Koper Primorska : Rogaška 91:66 (71:50, 48:35, 30:16) Dvorana Bonifika, gledalcev 500, sodniki Zupančič, Pipan (oba Lj) in Mauer (Po).

Koper Primorska: Barič 11, Kosi 8 (2:3), Ciani 13, Lazić 26 (5:6), Hodžić 3, Mrgole 3, Dimec 8 (4:4), Nemanič 8 (1:1), Luković 11 (0:2).

Rogaška: Bernard 23 (5:5), Čevizović 2, Božak 5, Sivka 3, Fon 7, Washington 3 (1:2), Durnik 9 (3:3), Čigoja 2, Miličević 10, Vujasinović 2.

Helios Suns : Šentjur 79:67 59:51, 40:27, 23:18) Športna dvorana Domžale, gledalcev 400, sodniki Majkić (Hra), Škrbec (Kr) in Rener (Kp).

Helios Suns: Konjević 18 (7:7), Radovčić 4, Prepelič 2, Pelko 12 (3:4), Oman 8 (2:3), Šantelj 2 (2:2), Mahkovic 25 (10:11), Hirschmann 2, Florveus 6 (0:2).

Šentjur: Špan 7 (2:4), Pešić 17 (3:3), Tabak 3 (1:2), Držić 7, Haynes 8 (2:2), Ledl 2, Rebec 14, Čebašek 5, Ahmedović 4 (2:2).

V prvih povratnih tekmah četrtfinala Spar so košarkarji Kopra Primorske in Heliosa prepričljivo potrdili zmagi, ki so ju dosegli v ponedeljek v Rogaški Slatini in Šentjurju, tako da se bodo v soboto med seboj pomerili v polfinalu v ljubljanski dvorani na Kodeljevem. Koprčani so izločili tekmece s skupno razliko 45 točk, Domžalčani pa s +19.Koper Primorska si je priigrala lepo prednost 48:23 po zaslugi nosilcev igre, med katerimi je prednjačils 26 točkami v 27 minutah igre. Nato pa so se izkazali tudi mlajši člani moštva, še posebej 16-letni in 205 cm visokis 13 točkami in 7 skoki. Konec tekme so gostitelji pričakali z odličnim metom za tri točke 13:27, dobili pa so tudi skok s 44:34.Helios Suns so imeli nekoliko več dela, vendar so v 22. minuti že vodili s 43:29 in naskok znali ubraniti pod vodstvom kril(za dve 6:6, za tri 1:3, prosti meti 10:11) in. Domžalčanom trojke niso šle dobro od rok (3:17), vendar so tekmece prekosili pri večini drugih prvin in tri minute pred koncem so pobegnili na 77:61.Jutri bosta na sporedu še povratni tekmi Hopsi Polzela – Krka (ob 19. uri, na prvi tekmi 83:95) in Cedevita Olimpija – Šenčur GGD (ob 19.30 na Kodeljevem; 77:85).