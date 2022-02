V Kopru reprezentanca pred polnimi tribunami

Slovenske košarkarje v prihodnjih dneh čakata dve novi preizkušnji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023. V petek, 25. februarja, se bodo v Espooju pomerili s Finsko, tri dni kasneje pa bodo istega tekmeca gostili v Kopru. Slovenija je v uvodnem ciklu kvalifikacij novembra 2021 zabeležila dve zmagi in je s stoodstotnim izkupičkom vodilna ekipa v svoji skupini. V Zagrebu je premagala Hrvaško, v Kopru pa je bila boljša od Švedske. Ker sistem tekmovanja določa, da se vse točke iz prvega dela prenesejo v nadaljevanje kvalifikacij, je vsaka tekma pomembna oziroma ključna za nastop na finalnem turnirju v Indonezija (Džakarta), na Japonskem (Okinava) in Filipinih (Manila).

Slovenija bo v prvem delu poleg dveh obračunov s Finsko v naslednjem tednu konec junija in v začetku julija igrala še s Hrvaško doma in Švedsko na tujem, nato pa jo že konec avgusta čaka drugi del, v katerem se bo križala s tremi najboljšimi ekipami v skupini D, v kateri nastopajo Izrael, Nemčija, Estonija in Poljska. Selektor Aleksander Sekulić je v Kopru zbral vse najboljše igralce, ki so mu na razpolago (Alekseja Nikolića je moral zaradi poškodbe nadomestiti Matic Rebec), ob začetku priprav pa jim je jasno povedal, da ga v Espooju in Kopru zanimata le zmagi. »Pričakovanja so enaka, kot so bila že v prvem ciklu kvalifikacij, da zmagamo vse tekme. Upam, da bomo vknjižili dve novi zmagi. Vemo, da so Finci neugodna ekipa. So zelo napadalno usmerjena, nevarna predvsem iz zunanjih položajev. Omejiti moramo njihove mete za tri točke,« pravi Zoran Dragić.

Selektor Aleksander Sekulić računa na dve zmagi. FOTO: Sergio Perez/Reuters

Doma pred gledalci

Novinca v državni selekciji sta Žiga Samar in Luka Ščuka. »Podoživljam nekaj podobnega, kot ko sem bil prvič poklican v reprezentanco do 14 let. Vesel in ponosen sem, da lahko zastopam barve svoje države,« pravi Samar, Ščuka pa dodaja: »Vpoklica nisem pričakoval, zato sem še bolj srečen, da sem del reprezentance. Pomeni mi veliko. To je izjemna čast. Želja vsakega mladega košarkarja je, da je del članske reprezentance in da zaigra na najvišji ravni. Spremljal sem vsako tekmo reprezentance, želel sem biti del te zgodbe, zdaj ko sem tukaj, pa se želim dokazati.«

Obe tekmi se bosta začeli ob 17.30. Prvo iz Espooja bo moč spremljati na Sportklubu, drugo v Kopru pa ob omilitvi epidemičnih ukrepov tudi v polno zasedeni dvorani. Cena vstopnic za ponedeljek, 28. februarja, v predprodaji je 12 evrov, ob nakupu treh vstopnic v predprodaji pa četrto vstopnico prejmete brezplačno. Na dan tekme bo cena vstopnice 15 evrov. Otroci do dopolnjenega šestega leta imajo na tekmo prost vstop. Sedežni red ni določen, izbira sedišč je prosta. Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih, razen za otroke do dopolnjenega šestega leta starosti.