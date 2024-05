V labirintu dolgih rok Luka ni našel prave rešitve

V nadaljevanju preberite:

Luka Dončić in Kyrie Irving sta tvorila najboljši dvojec rednega dela sezone, ki je brez težav na tekmo dosegal po 60 točk in več. V končnici lige NBA imata s trdo obrambo in počasnejšim ritmom več težav, zvezdniški par je skupaj zmogel le 27 točk, a je v American Airlines Centru kljub temu dišalo po novi domači zmagi, ki bi Dallas pripeljala pred prag konferenčnega finala. Sledil je strelski mrk, nato še padec v obrambi, Dončića in soigralce so izdali tudi živci in Oklahoma je s 100:96 serijo izenačila na 2:2. Teksašani se ob zamujeni priložnosti lahko tolčejo po glavi, drago jih je stalo 11 zgrešenih prostih metov.

»Nedopustno je, da smo bili s črte prostih metov le polovično natančni. To je preprosto preslabo, da bi zmagali v končnici, na tem bomo morali delati pred naslednjimi tekmami,« je bilo po tekmi Dončiću jasno, kje se je izgubila zaslužena zmaga Dallasa. Od 23 so zadeli le 12 prostih metov, na drugi strani je Oklahoma na obroču »pustila« zgolj točko. Roki sta se 10 sekund pred koncem zatresli tudi slovenskemu zvezdniku, ki je imel pri 94:96 na voljo dva prosta meta za izenačenje, a je prvega zgrešil in prepustil prednost mladi zasedbi Oklahome, ki vodstva ni več izpustila iz rok.

